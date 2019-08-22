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5 минут назад

В Москве появилась связь 5G

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#связь
Тестирование сетей связи пятого поколения (5G) в столице начнется в «Москва-Сити» и на Воробьевых горах. Об этом сообщили «Известиям» представитель компании «Мегафон» Юрий Нехайчук.  

«Мегафон» приступил к освоению новых возможностей первым из «большой тройки» операторов и вторым после Tele2, чья пилотная зона 5G открылась на Тверской в начале августа. Пока связисты тестируют 5G на частотах 28 ГГц.  

При этом эксперты констатируют, что для массового покрытия городов сетями пятого поколения данный диапазон не подходит — он позволяет точечно подключать вокзалы, торговые и бизнес-центры, и другие локальные объекты.  

Отмечается, что самый подходящий для 5G диапазон 3,4–3,8 ГГц пока занят другими пользователями, в частности, Минобороны. 
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#связь

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