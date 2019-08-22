Небольшие дожди в Липецкой области пройдут лишь местами

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления — погода останется теплой. Небольшие дожди ожидаются лишь ночью и утром 23 августа. Среднесуточные температуры воздуха составят 18-21 градус тепла, что на 1-4 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 августа в Липецкой области переменная облачность, ночью местами небольшие дожди, днем без осадков. Ветер северо-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от 13 до 18 градусов тепла, днем воздух прогреется от 22 до 27 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от 15 до 17 градусов тепла, днем она составит от 24 до 26 градусов тепла.



День 23 августа стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +35 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году – 4 градуса тепла.



