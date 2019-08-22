38 минут назад
Небольшие дожди в Липецкой области пройдут лишь местами
В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления — погода останется теплой. Небольшие дожди ожидаются лишь ночью и утром 23 августа. Среднесуточные температуры воздуха составят 18-21 градус тепла, что на 1-4 градуса выше нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от 15 до 17 градусов тепла, днем она составит от 24 до 26 градусов тепла.
День 23 августа стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +35 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году – 4 градуса тепла.
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