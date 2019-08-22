сегодня, 10:19
Увидев на пороге приставов, должник из Льва-Толстого разом оплатил 150 тысяч рублей долга
Приставы провели совместный рейд с представителями налоговой службы.
Должник из Лев-Толстовского разом погасил долг по налогам и сборам в размере 154 тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Липецкой области, это произошло в результате совместного рейда приставов и работников налоговой службы.
Всего приставы и налоговики посетили 20 должников, из которых 14 сразу же погасили свои обязательства перед государством.
Фото twitter.com/pristavy42
Обшарпанный дом и разваленный забор
Гость
скоро все долги спишут
Серега
Хорошим приставам !
Граждане
Великолепная новость
ghost
Народ реально
А за что вообще !