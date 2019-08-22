Увидев на пороге приставов, должник из Льва-Толстого разом оплатил 150 тысяч рублей долга

Приставы провели совместный рейд с представителями налоговой службы.

Должник из Лев-Толстовского разом погасил долг по налогам и сборам в размере 154 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Липецкой области, это произошло в результате совместного рейда приставов и работников налоговой службы.

Всего приставы и налоговики посетили 20 должников, из которых 14 сразу же погасили свои обязательства перед государством.



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