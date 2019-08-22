Общество

сегодня, 10:19

Увидев на пороге приставов, должник из Льва-Толстого разом оплатил 150 тысяч рублей долга

12 781
#Приставы #УФССП #долги
2
Увидев на пороге приставов, должник из Льва-Толстого разом оплатил 150 тысяч рублей долга

Приставы провели совместный рейд с представителями налоговой службы.

Должник из Лев-Толстовского разом погасил долг по налогам и сборам в размере 154 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Липецкой области, это произошло в результате совместного рейда приставов и работников налоговой службы.

Всего приставы и налоговики посетили 20 должников, из которых 14 сразу же погасили свои обязательства перед государством.

Фото twitter.com/pristavy42


12 781
#Приставы #УФССП #долги
2

Комментарии (12)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Обшарпанный дом и разваленный забор

2 минуты назад
гость, еще ни о чем не говорит. Иногда людям бывает просто пох и на дом, и на забор.
ответить

Гость

6 минут назад
Посмотрите на фото, обшарпанный дом и разваленный забор, вы к кому за долгами пришли? идите в коттеджи и дворцы по соседству
ответить

скоро все долги спишут

11 минут назад
А опрос проведённый вчера не зависимой группой энтузиастов экспертов показал , кого хотели видеть Липчане губернатором Липецкой Области и так : 68 % - Токарева С. ; 21% - Артамонова И. ну а остальные это спойлеры которые готовы отдать свои голоса врио.
ответить

Серега

13 минут назад
Если нечем платить, какого они ходят? Приставов под расстрел- сукины дети
ответить

Хорошим приставам !

22 минуты назад
Хорошие ГРОБЫ !.
ответить

Граждане

27 минут назад
Не пускайте этих ублюдков на порог..
ответить

Великолепная новость

34 минуты назад
Увидев на пороге приставов, должник из Льва-Толстого достал ружьё и отстрелил им бошки—вот каких новостей ждут граждане великой страны.....
ответить

ghost

43 минуты назад
Город48 , а почему отключили комментарии под новостью " По Соборной площади проехал «живой триколор» силовых структур" . Пришла команда сверху ?? не смогло начальство смирится с тем, что народ облил гавном всю эту акцию вместе с этими ведомствами ?? и показали их истинное лицо и предназначение
ответить

Народ реально

44 минуты назад
Голодать начинает , а проклятый Путин только налоги дерёт !. Мощный экономический рывок !.
ответить

А за что вообще !

51 минуту назад
Граждане должны платить этому воровскому государству ???.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

На улице Папина доделывают полноценный школьный стадион
#благоустройство
На улице Папина доделывают полноценный школьный стадион

14 минут назад

Общество
На Соборной площади сегодня ждут 10 000 липчан
#Дни Москвы #концерт
20
На Соборной площади сегодня ждут 10 000 липчан

32 минуты назад

Общество
Конфликт в Нижнем парке разрешила глава Липецка
#Нижний парк
37
Конфликт в Нижнем парке разрешила глава Липецка

сегодня, 09:50

Общество
«Найдена! Жива!»: девочка провела три с половиной дня по соседству с медведем
#пропавшие без вести
13
«Найдена! Жива!»: девочка провела три с половиной дня по соседству с медведем

сегодня, 09:47

Общество
По Соборной площади проехал «живой триколор» силовых структур
#День флага #триколор #силовики
19
По Соборной площади проехал «живой триколор» силовых структур

сегодня, 09:16

Общество
Липецкие асы покажут себя в Комсомольске-на-Амуре
#соколы россии #авиашоу
4
Липецкие асы покажут себя в Комсомольске-на-Амуре

сегодня, 09:03

Общество