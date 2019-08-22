«Найдена! Жива!»: девочка провела три с половиной дня по соседству с медведем

Липецкие волонтеры рассказали, как проходили поиски потерявшейся в Нижегородской области 5-летней девочки.

Сегодня ночью успешно завершились поиски пропавшей 18 августа в селе Степановка Нижегородской области 5-летней девочки. Малышка все это время бродила по лесу без еды и воды. Волонтеры искали кроху 3,5 суток, площадь поисков составила примерно 100 квадратных километров. Для того, чтобы найти ребенка, были привлечены водолазы, сотрудники полиции, МЧС, СК, Росгвардии, местность обследовали с двух вертолётов и дронов-беспилотников. В поисках ребенка принимали участие добровольцы липецкого отделения движения «Поиск пропавших детей» - три экипажа, 15 волонтеров из Липецка, Ельца и Тербунов.- Когда к нам пришла ориентировка на поиск, вопроса «ехать — не ехать» не вставало. Сразу же откликнулись те, кто был свободен. Мы в течение дня набрали два экипажа из Липецка и Тербунского района и к полуночи вторника прибыли на место поиска. Нас сразу расквартировали в лагерь, дали вводные ориентировки, закрепили нас за штабом, где мы работали совместно с коллегами из отряда «Мещера» (Московская область) и «Рысь» (Рязанская область), - рассказывает заместитель руководителя ЛООО «Поиск пропавших детей» Светлана Еремина. - За нами сразу закрепили квадрат, сотрудника полиции. Волонтеры вышли прочесывать территорию. А, стоит уточнить, там плотный лес, перемежающийся оврагами и болотами, высокая трава. Когда наши волонтеры зашли в квадрат, им навстречу вышли коллеги из другого отряда. Они сообщили, что наткнулись на медведя. Часть людей пришлось возвращать.- Одна из главный проблем, с которой мы столкнулись — дикие звери. Кто-то только натыкался на следы, кто-то видел самого зверя, - подтверждает руководитель «Поиск Пропавших детей — Липецк» Вячеслав Телин. - Причем, медведь выходил не только на волонтеров, он ходил и по следам девочки.- Девочку удалось найти в 5 км от места исчезновения. Именно в том квадрате и замечали медведя. Он будто бродил за ней по пятам, - говорит Светлана Еремина. - Зверь мешал нам прочесывать лес. Он постоянно был где-то рядом, поэтому приходилось работать тихо и аккуратно. Вместе с этим девочка постоянно перемещалась, было сложно отличить новые следы от старых, мы тратили время на распознавание. Мы также столкнулись с отказом техники: навигаторы быстро садились из-за сырости и плутали по карте из-за плотного леса, неровного рельефа. Пришлось прибегнуть к компасу. Кроме того, выдалась сложная погода — ночью холодно и мокро, температура падала до 8 градусов, а днем — удушающе жарко. Конечно, всех волонтеров время от времени отправляли на отдых, но многие отказывались делать перерыв. Как можно отдыхать, если в лесу рядом с медведем бродит беззащитный ребенок? Многие не спали по 1,5 суток.Приехавшие из Липецка и Тербунов экипажи сменил отряд из Ельца. Наши волонтеры работали на месте поиска до вчерашнего вечера. А уже ночью девочка нашлась. На ее след вышли волонтеры из рязанского отряда «Рысь».- Малышку нашли поздно ночью. Волонтеры работали на отклик. Услышав ответ, все затихали, а потом снова звали девочку. Малышку сразу передали врачам. Медики оценили ее состояние как средней тяжести: девочка была сильно напугана, обезвожена, - рассказывает Вячеслав Телин.- Приходит ориентировка с надписью «Найдена! Жива!», - здесь голос Светланы Ереминой обрывается, женщина делает глубокий вдох — одновременной радости и избавления. - Вы не представляете, какая это эйфория… Мы нас будто выросли крылья! Мы смогли, мы нашли, все было не напрасно! Ведь девочка провела 3,5 суток без воды, еды, в лесу в окружении медведя...Она точно родилась в рубашке! Все мы рыдали, плакали…Фото: vk.com