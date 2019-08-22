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Липецкие асы покажут себя в Комсомольске-на-Амуре

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#соколы россии #авиашоу
Липецкие асы покажут себя в Комсомольске-на-Амуре

На Дальнем Востоке состоится авиашоу «Соколов России».

Воздушные асы из Липецка пилотажной группы «Соколы России» выступят в небе над набережной Комсомольска-на-Амуре в субботу, 24 августа, сообщает администрация дальневосточного города. Мероприятие приурочено к 85-летнему юбилею авиастроительного завода им. Ю. А. Гагарина и к 80-летию со дня создания 23-го истребительного авиационного полка, базирующегося в Комсомольске.

Летчики Липецкого авиацентра на самолетах Су-35с отработают ближний маневренный воздушный бой пара на пару с демонстрацией наступательных и оборонительных действий, а также выполнят комплекс фигур группового и одиночного пилотажа. Помимо демонстрационных полётов, гости праздника авиации смогут увидеть образцы военной техники, отведать солдатской каши из полевой кухни, посмотреть выступление ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил, а также творческих коллективов города.

Сразу после авиашоу липецкие асы «Соколы России» перебазируются в подмосковную Кубинку для участия в авиасалоне МАКС-2019, сообщает министерство обороны РФ.
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#соколы россии #авиашоу

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