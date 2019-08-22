сегодня, 09:00
47-ленего липчанина будут судить за стрельбу в знакомого из самодельного пистолета
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области окончено расследование уголовного дела, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушении на убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов).
Довести до конца свой умысел на причинение смерти потерпевшему не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку пистолет по неустановленной причине не смог прийти в боеготовность.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.
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