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47-ленего липчанина будут судить за стрельбу в знакомого из самодельного пистолета

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#убийство
47-ленего липчанина будут судить за стрельбу в знакомого из самодельного пистолета

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области окончено расследование уголовного дела, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушении на убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов).

Следствием установлено, что 47-летний житель Липецка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, испытывая личную неприязнь к потерпевшему, достал из кобуры пистолет (самодельно приспособленный для производства выстрелов 9 мм штатными патронами), который он незаконно носил и хранил, и реализуя умысел на причинение смерти потерпевшему, дважды нажал на спусковой крючок пистолета.

Довести до конца свой умысел на причинение смерти потерпевшему не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку пистолет по неустановленной причине не смог прийти в боеготовность.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.



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#убийство

Комментарии (3)

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РжуНимагу...

5 минут назад
...., примкнул штык-нож... к чему, к пистолету? Новинка отечественного вооружения... пистолет со штык-ножом! :-))
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....

28 минут назад
при этом он кричал "Бах-бах!!" а потом метнул в потерпевшего боевую гранату, чем причинил потерпевшему ушиб мизинца левой ноги. Видя, что преступный замысел не достигнут, примкнул штык-нож и с криком "Ура!!" атаковал потерпевшего в рукопашную, в результате чего была разрезана резинка от трусов...
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Инвалид 6-й группы

48 минут назад
О! Горяченькая тема для базара. Щас дебилы подтянуться и обосрут! Ха-ха-ха...
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