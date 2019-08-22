47-ленего липчанина будут судить за стрельбу в знакомого из самодельного пистолета

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области окончено расследование уголовного дела, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушении на убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов).

Следствием установлено, что 47-летний житель Липецка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, испытывая личную неприязнь к потерпевшему, достал из кобуры пистолет (самодельно приспособленный для производства выстрелов 9 мм штатными патронами), который он незаконно носил и хранил, и реализуя умысел на причинение смерти потерпевшему, дважды нажал на спусковой крючок пистолета.

Довести до конца свой умысел на причинение смерти потерпевшему не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку пистолет по неустановленной причине не смог прийти в боеготовность.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.