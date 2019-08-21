В Липецкой области сухо и до +31

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления — погода будет жаркой и сухой. Небольшие дожди ожидаются лишь днем 23 августа. Среднесуточные температуры воздуха составят 18-22 градуса тепла, что на 2-5 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 августа в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 4-9 м/сек. Температура ночью составит от 13 до 18 градусов тепла, днем воздух прогреется от 26 до 31 градуса тепла.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью будет от 14 до 16 градусов тепла, днем она составит от 28 до 30 градусов тепла.



День 22 августа стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +36 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1977 году – 6 градусов тепла.



