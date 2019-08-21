Погода в Липецке

43 минуты назад

В Липецкой области сухо и до +31

4 281
#жара
В Липецкой области сухо и до +31

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления — погода будет жаркой и сухой. Небольшие дожди ожидаются лишь днем 23 августа. Среднесуточные температуры воздуха составят 18-22 градуса   тепла, что на 2-5 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 августа в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 4-9 м/сек. Температура ночью составит от 13 до 18 градусов тепла, днем воздух прогреется от 26 до 31 градуса тепла.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью будет от 14 до 16 градусов тепла, днем она составит от 28 до 30 градусов тепла.

День 22 августа стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +36 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1977 году – 6 градусов тепла.

4 281
#жара

Комментарии (4)

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Инвалид 6-й группы

2 минуты назад
Хочу снега и морозов! Надоела эта уже лета!!!
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?

19 минут назад
Прогулка в парке повышает настроение наравне с праздниками.... Рождество часто называют самым счастливым праздником, но новое исследование показывает, что прогулка в парке может быть столь же полезна для настроения. Исследователи установили, что чем больше зелени окружает людей, тем счастливее и менее увлеченными они себя ощущают.Читать в источнике
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Погода радует()

20 минут назад
Как на макушке лето)
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?

22 минуты назад
Возникновение психических расстройств связали с загрязнением воздуха ...Ученые выявили корреляцию между развитием психических расстройств, таких как биполярное расстройство и большое депрессивное расстройство, и загрязнением воздуха, говорится в PLoS Biology. Они проводили исследования на больших выборках в 151 миллион жителей США и 1,44 миллиона жителей Дании......
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