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Пассажиры самолета пострадали в зоне турбулентности

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Пассажиры самолета пострадали в зоне турбулентности

Борт из Маврикия сел в аэропорту Мадрида.

В Испании 35 пассажиров пострадали от турбулентности в самолете. Airbus A330-343, прилетевший из Маврикия, сел в мадридском аэропорту Барахас, где его уже ждали сотрудники экстренных служб, сообщают «Известия».

Во время полета самолет Airbus A330-343 резко снизился на 300 м. Пилотам удалось вывести лайнер из пике. Некоторым пассажирам потребовалась госпитализация. Из-за этого скачка ручная кладь выпала из багажного отделения и упала на головы пассажиров. В результате происшествия пострадали 35 человек – у них диагностированы ушибы, травмы головы, порезы.

Некоторые пассажиры рейса 838 выражают глубокую благодарность пилотам за успешную посадку. Пассажиры в какой-то момент были убеждены, что самолет разобьется, пишет издание «inforeactor».
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