Арестован педофил-отец шестилетней девочки

Следствие уверено, что мужчина насиловал дочь.

Отца шестилетней дочери арестовали в Рязанской области по обвинению в педофилии. Следователи уверены, что мужчина регулярно насиловал свою дочку, сообщает СУ СК РФ по Рязанской области.



По данным следствия, отец насиловал дочь с сентября 2018 года. 48-летнего мужчину заключили под стражу. По данному факту возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Расследование продолжается.