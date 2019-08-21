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сегодня, 16:08

Арестован педофил-отец шестилетней девочки

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#педофилия
Арестован педофил-отец шестилетней девочки

Следствие уверено, что мужчина насиловал дочь.

Отца шестилетней дочери арестовали в Рязанской области по обвинению в педофилии. Следователи уверены, что мужчина регулярно насиловал свою дочку, сообщает СУ СК РФ по Рязанской области.

По данным следствия, отец насиловал дочь с сентября 2018 года. 48-летнего мужчину заключили под стражу. По данному факту возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).
Расследование продолжается.
192
#педофилия

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