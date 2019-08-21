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Дело о голых фото завуча приостановили

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#фото #взлом #завуч
Дело о голых фото завуча приостановили

В Татарстане оценивают публикацию снимков педагога.

СКР решил временно приостановить скандальное дело о голых фотографиях завуча в Тукаевском районе республики Татарстан, сообщает издание «В Татарстане». Пока следователям не удалось установить злоумышленника, слившего в Сеть обнаженные снимки педагога. В связи с этим расследование приостановлено.

Скандал с голыми фото учительницы разгорелся этой весной. Завуч школы в интернете познакомилась с молодым человеком. Переписка дошла до того, что женщина стала отправлять собеседнику свои снимки ню. Некоторое время спустя страницу педагога взломали, и порочные снимки разошлись по Сети. Фото отправили школьникам и их родителям. Родители учеников попросили отстранить 28-летнюю женщины от работы в школе. Сама же завуч обратилась в правоохранительные органы, чтобы они нашли виновников ее позора. Было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни".

202
#фото #взлом #завуч

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