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сегодня, 16:04
Дело о голых фото завуча приостановили
В Татарстане оценивают публикацию снимков педагога.
СКР решил временно приостановить скандальное дело о голых фотографиях завуча в Тукаевском районе республики Татарстан, сообщает издание «В Татарстане». Пока следователям не удалось установить злоумышленника, слившего в Сеть обнаженные снимки педагога. В связи с этим расследование приостановлено.
Скандал с голыми фото учительницы разгорелся этой весной. Завуч школы в интернете познакомилась с молодым человеком. Переписка дошла до того, что женщина стала отправлять собеседнику свои снимки ню. Некоторое время спустя страницу педагога взломали, и порочные снимки разошлись по Сети. Фото отправили школьникам и их родителям. Родители учеников попросили отстранить 28-летнюю женщины от работы в школе. Сама же завуч обратилась в правоохранительные органы, чтобы они нашли виновников ее позора. Было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни".
Скандал с голыми фото учительницы разгорелся этой весной. Завуч школы в интернете познакомилась с молодым человеком. Переписка дошла до того, что женщина стала отправлять собеседнику свои снимки ню. Некоторое время спустя страницу педагога взломали, и порочные снимки разошлись по Сети. Фото отправили школьникам и их родителям. Родители учеников попросили отстранить 28-летнюю женщины от работы в школе. Сама же завуч обратилась в правоохранительные органы, чтобы они нашли виновников ее позора. Было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни".