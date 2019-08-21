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Россиянам предлагают выплачивать «первосентябрьский капитал»

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#школа #дети
Россиянам предлагают выплачивать «первосентябрьский капитал»

Депутат считает, что родителям школьников необходима финансовая поддержка.

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой о создании программы «Первосентябрьский капитал», пишет RT. Парламентарий направил свое предложение Татьяне Голиковой. Чтобы обеспечить поддержку семьям, которые испытывают трудности при подготовке детей к началу учебы, предлагается ввести программу «Первосентябрьский капитал».

Согласно этому проекту, родители смогут получать дополнительные средства от государства для покупки всего необходимого к 1 сентября. По мнению законодателя, даже минимальный набор принадлежностей, которые необходимы для школьника (канцтовары, одежда, обувь), стоит достаточно дорого. Родители вынуждены увеличивать расходы на сбор ребёнка в школу в ущерб другим расходам на семью, считает депутат.

В качестве модели, которая позволит определять нуждающиеся в дополнительной поддержке семьи, политик привел существующую в России практику поддержки со стороны государства детей в возрасте до трех лет, в том случае если доход членов семьи ниже двух прожиточных минимумов.

Заместитель председателя Национального родительского комитета Петр Попов в беседе с "Москвой 24" оценил предложение депутата Госдумы Бориса Чернышова. «Должно быть четкое понимание того, откуда будут эти деньги получаться. Может быть накопительная форма получения этих денег, например, в течение года. То есть каждый месяц идут отчисления из Фонда социального страхования, накапливаются, и по итогам каждого первого сентября ребенку эти деньги выделяются на покупку всего комплекта, который необходим для обучения: тетради, карандаши, ручки и так далее», уверен Петр Попов.
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#школа #дети

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