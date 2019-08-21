В Липецке большое отключение воды

Как сообщает АО "ЛГЭК", 22 августа в связи с производством ремонтных работ будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:



с 10:00 до 20:00 по ул. Комсомольская, 22; ул. Кочубея; ул. Школьная; ул. Котовского; ул. Кирова; ул. Комсомольская; ул. Пригородная; ул. Верхняя; ул. 1–ая Крымская; ул. 2–ая Крымская; ул. Киевская; ул. Шмидта.



с 10:00 до 20:00 ул. Степанищева, 11, 13, 15, 17, 19; ул. Пришвина, 7б, 9б, 1, 3, 3а, 9, 15, 16, 21, 5, 13, 19; ул. Пугачева, 1г, 1е, 1а, ст. 1б, 1в, 1в/1; частный сектор: ул. Пришвина; ул. Новотепличная; ул. Ягодная; ул. Раздольная; ул. Новая; ул. Вольная; ул. Просторная; ул. Ясная; ул. Утренняя; ул. Отрадная; ул. Совхозная; ул. Лучистая; сн. Металлург – 1; ул. Железнякова; ул. Селекционная; ул. Гусева; ул. Лебедянская; ул. Пугачева; ул. Трубная; ул. Можайского; ул. Станционная; ул. Одесская.



Подвоз воды по заявкам жителей.



