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22 минуты назад
Депутат застрелил жену на глазах у детей
Семейная трагедия произошла в Челябинской области.
В Челябинской области задержан депутат Локомотивного городского округа, подозреваемый в убийстве жены, сообщает региональное управление СК. Зарипов является членом "Единой России". В партии заявили, что приостановят его членство на время следствия. Инцидент произошел в ночь на 21 августа.
Депутата Локомотивного городского округа, главврача местной больницы Азата Зарипова подозревают в убийстве молодой жены, сообщает РЕН ТВ. По сведениям источников канала, парламентарий уже дал признательные показания. Вечером 20 августа Зарипов приехал домой с рыбалки и обнаружил разобранную постель и грязную посуду. Между депутатом и его молодой женой вспыхнула ссора, в ходе которой женщина призналась в измене. Зарипов на глазах детей убил молодую супругу двумя выстрелами из охотничьего ружья.
Сначала он заявил полиции, что застал ее с любовником, но потом изменил показания. После выстрелов врач вызвал жене "Скорую". Женщина скончалась к утру. Известно, что молодая жена депутата раньше работала медсестрой. Это был второй брак Зарипова.
Депутата Локомотивного городского округа, главврача местной больницы Азата Зарипова подозревают в убийстве молодой жены, сообщает РЕН ТВ. По сведениям источников канала, парламентарий уже дал признательные показания. Вечером 20 августа Зарипов приехал домой с рыбалки и обнаружил разобранную постель и грязную посуду. Между депутатом и его молодой женой вспыхнула ссора, в ходе которой женщина призналась в измене. Зарипов на глазах детей убил молодую супругу двумя выстрелами из охотничьего ружья.
Сначала он заявил полиции, что застал ее с любовником, но потом изменил показания. После выстрелов врач вызвал жене "Скорую". Женщина скончалась к утру. Известно, что молодая жена депутата раньше работала медсестрой. Это был второй брак Зарипова.