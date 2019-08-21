В России

22 минуты назад

Депутат застрелил жену на глазах у детей

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#убийство #измена
Депутат застрелил жену на глазах у детей

Семейная трагедия произошла в Челябинской области.

В Челябинской области задержан депутат Локомотивного городского округа, подозреваемый в убийстве жены, сообщает региональное управление СК. Зарипов является членом "Единой России". В партии заявили, что приостановят его членство на время следствия. Инцидент произошел в ночь на 21 августа.

Депутата Локомотивного городского округа, главврача местной больницы Азата Зарипова подозревают в убийстве молодой жены, сообщает РЕН ТВ. По сведениям источников канала, парламентарий уже дал признательные показания. Вечером 20 августа Зарипов приехал домой с рыбалки и обнаружил разобранную постель и грязную посуду. Между депутатом и его молодой женой вспыхнула ссора, в ходе которой женщина призналась в измене. Зарипов на глазах детей убил молодую супругу двумя выстрелами из охотничьего ружья.

Сначала он заявил полиции, что застал ее с любовником, но потом изменил показания. После выстрелов врач вызвал жене "Скорую". Женщина скончалась к утру. Известно, что молодая жена депутата раньше работала медсестрой. Это был второй брак Зарипова.
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#убийство #измена

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