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43 минуты назад
Человек-паук может быть вычеркнут из вселенной Marvel
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Персонаж выведут из проектов из-за конфликта с Sony.
Глава киностудии Marvel, которая принадлежит Disney, Кевин Файги больше не будет продюссировать новые фильмы и другие проекты с участием супергероя, сам персонаж больше не будет появляться в киновселенной Marvel. Об этом пишет РБК со ссылкой на издание Deadline.
По данным РИА Новости, Кевин Файги не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы. В Disney хотели, чтобы будущие фильме о Человеке-пауке финансировались пополам - Sony и Marvel, и прибыль распределялась так же. Однако в Sony не пожелали делиться своей самой масштабной франшизой, предложив сохранить предыдущие договоренности, по которым Disney полагается 5% выручки.
Sony прокомментировала ситуацию, возложив ответственность на Disney, пишет ТАСС. Согласно официальному заявлению студии, Disney не позволила Файги продолжить работу в качестве продюсера фильмов о Человеке-пауке. Sony выразила надежду, что ситуация изменится в будущем. Студия также пояснила, что на данный момент у Файги много новых задач, которые на него возложила Disney, из-за чего у него нет времени "для работы над проектами, которыми они [Disney] не владеют".
Пока запланирован выход еще двух лент про Человека-паука. Ожидается, что режиссером выступит Джон Уоттс, а главную роль в них исполнит Том Холланд.
По данным РИА Новости, Кевин Файги не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы. В Disney хотели, чтобы будущие фильме о Человеке-пауке финансировались пополам - Sony и Marvel, и прибыль распределялась так же. Однако в Sony не пожелали делиться своей самой масштабной франшизой, предложив сохранить предыдущие договоренности, по которым Disney полагается 5% выручки.
Sony прокомментировала ситуацию, возложив ответственность на Disney, пишет ТАСС. Согласно официальному заявлению студии, Disney не позволила Файги продолжить работу в качестве продюсера фильмов о Человеке-пауке. Sony выразила надежду, что ситуация изменится в будущем. Студия также пояснила, что на данный момент у Файги много новых задач, которые на него возложила Disney, из-за чего у него нет времени "для работы над проектами, которыми они [Disney] не владеют".
Пока запланирован выход еще двух лент про Человека-паука. Ожидается, что режиссером выступит Джон Уоттс, а главную роль в них исполнит Том Холланд.
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