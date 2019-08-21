В России
51 минуту назад
МИД высказал свою позицию насчет возвращения России в G8
Мария Захарова заявила, что РФ ждет конкретных предложений.
Россия ждет конкретных предложений по возвращению в «Большую восьмерку», заявила 21 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Должны быть сформированы предложения, если они есть, и переданы российской стороне на рассмотрение. Сейчас сложно понять, о чем идет речь. Поэтому надо перенести обсуждение этой темы из публично-развлекательной в профессиональную сферу, если "Cемерка" хочет позиционировать себя как серьезный формат», — сказала Захарова в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По ее словам, G7 сейчас — это не организация, а набор дискуссионных площадок. Россия была в ее политической части, на финансовые площадки ее не пускали и раньше, отмечает РБК. Ранее сообщалось, что Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США.
Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после присоединения Крыма к России, напоминает «Лента». Тогда лидеры ведущих мировых держав отказались участвовать в саммите «восьмерки», который Россия как председатель должна была проводить в Сочи. Вместо этого в Брюсселе прошла встреча «семерки» — G7 (Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия и Канада. В саммите также принимают участие председатели Совета ЕС и Еврокомиссии).
По ее словам, G7 сейчас — это не организация, а набор дискуссионных площадок. Россия была в ее политической части, на финансовые площадки ее не пускали и раньше, отмечает РБК. Ранее сообщалось, что Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США.
Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после присоединения Крыма к России, напоминает «Лента». Тогда лидеры ведущих мировых держав отказались участвовать в саммите «восьмерки», который Россия как председатель должна была проводить в Сочи. Вместо этого в Брюсселе прошла встреча «семерки» — G7 (Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия и Канада. В саммите также принимают участие председатели Совета ЕС и Еврокомиссии).