В России
сегодня, 14:31
Заемщики с большими долгами оказались в зоне риска
С 1 октября 15,7% российских заемщиков (9,09 млн человек) с показателем долговой нагрузки выше 50% станут проблемными для банков. Такой вывод следует из расчетов, подготовленных для «Известий» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
Банкам, которые собираются выдавать таким гражданам кредиты, вынуждены будут необходимостью резервировать средства по повышенному коэффициенту, что обойдется кредитным организациям в дополнительные 75–100 млрд рублей.
Эксперты из банковской сферы отмечают, что «проблемным» клиентам вряд ли будут сразу отказывать, но ставки для них будут повышены. В свою очередь, это может вызвать волну обращений в микрофинансовые организации и к нелегальным кредиторам.
Банкам, которые собираются выдавать таким гражданам кредиты, вынуждены будут необходимостью резервировать средства по повышенному коэффициенту, что обойдется кредитным организациям в дополнительные 75–100 млрд рублей.
Эксперты из банковской сферы отмечают, что «проблемным» клиентам вряд ли будут сразу отказывать, но ставки для них будут повышены. В свою очередь, это может вызвать волну обращений в микрофинансовые организации и к нелегальным кредиторам.