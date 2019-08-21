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Мальчик сломал позвоночник во время сбора кедровых шишек

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#падение с высоты
20 августа в городе Кемерове получил серьезную травму ребенок, собиравший кедровые шишки. Как сообщает VSE42.RU, мальчик залез на дерево за кедровым орехом, но сорвался и упал.

Ребенка доставили в Ообластную детскую клиническую больницу. Там его осмотрели хирург, травматолог, нейрохирург, и в итоге был поставлен неутешительный диагноз.

– Врачи ОДКБ диагностировали компрессионный перелом позвонков нижне-грудного отдела, ушиб почек. На данный момент состояние мальчика удовлетворительное. Он получает все необходимое лечение в отделении ортопедии-травматологии, – рассказал врач травматолог-ортопед детской больницы.

Врачи отметили, что мальчику в определенном смысле повезло, потому что, обычно, такие травмы сопровождаются гораздо более тяжкими повреждениями.

185
#падение с высоты

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