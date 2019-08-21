Происшествия
14 минут назад
В Липецке столб повис над дорогой на проводах
Днем 21 августа в Липецке на улице Юношеской (поселок Сырский Рудник) над проезжей частью повис фонарный столб. На весу его держат провода связи.
Судя по следам на столбе, его мог задеть грузовик.
На улице Юношеской уже работает аварийная бригада, вскоре столб уберут с помощью крана.
Судя по следам на столбе, его мог задеть грузовик.
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На улице Юношеской уже работает аварийная бригада, вскоре столб уберут с помощью крана.
Местный житель