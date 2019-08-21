Происшествия

14 минут назад

В Липецке столб повис над дорогой на проводах

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#авария #ДТП
В Липецке столб повис над дорогой на проводах
Днем 21 августа в Липецке на улице Юношеской (поселок Сырский Рудник) над проезжей частью повис фонарный столб. На весу его держат провода связи. 

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Судя по следам на столбе, его мог задеть грузовик.

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На улице Юношеской уже работает аварийная бригада, вскоре столб уберут с помощью крана.
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#авария #ДТП

Комментарии (1)

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Местный житель

2 минуты назад
А могли бы не убирать, а сначала обналичить страховку по КАСКО кому надо
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