Возле парка Победы переделали пешеходный переход

Мамочки с колясками застревали на лежачем полицейском.

В редакцию GOROD48 обратилась молодая мама Евгения. Девушка ходит из 19 микрорайона гулять с коляской в парк Победы. На ее пути возникало препятствие — кое-как сделанный пешеходный переход с лежачим полицейским.- Каждый раз перейти дорогу на Полиграфической улице — как принять участие в слаломе. Между холмиком лежачего полицейского и бордюром — большой зазор. Перепрыгнуть самостоятельно с коляской такое ущелье нереально. Каждый раз приходится ждать мужчину покрепче и просить помощи, - описывает свой путь на прогулку и обратно липчанка.Как сообщили GOROD48 в администрации Липецка, зазор между бордюром и лежачим полицейским оставили специально. Так как на том участке местности сложный рельеф, то после дождей, как правило, образуются большие лужи. Зазор был нужен для пропуска воды ниже по улице. Сейчас рабочие сделали специальные водоотводы выше перехода, сам зазор устранили. В дальнейшим планируется асфальтирование подходных дорожек к пешеходному переходу.