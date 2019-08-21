Общество

15 минут назад

Возле парка Победы переделали пешеходный переход

4 251
#переход #ремонт дорог
Возле парка Победы переделали пешеходный переход

Мамочки с колясками застревали на лежачем полицейском.

В редакцию GOROD48 обратилась молодая мама Евгения. Девушка ходит из 19 микрорайона гулять с коляской в парк Победы. На ее пути возникало препятствие — кое-как сделанный пешеходный переход с лежачим полицейским.

WhatsApp Image 2019-08-20 at 11.40.09.jpeg

- Каждый раз перейти дорогу на Полиграфической улице — как принять участие в слаломе. Между холмиком лежачего полицейского и бордюром — большой зазор. Перепрыгнуть самостоятельно с коляской такое ущелье нереально. Каждый раз приходится ждать мужчину покрепче и просить помощи, - описывает свой путь на прогулку и обратно липчанка.

Как сообщили GOROD48 в администрации Липецка, зазор между бордюром и лежачим полицейским оставили специально. Так как на том участке местности сложный рельеф, то после дождей, как правило, образуются большие лужи. Зазор был нужен для пропуска воды ниже по улице. Сейчас рабочие сделали специальные водоотводы выше перехода, сам зазор устранили. В дальнейшим планируется асфальтирование подходных дорожек к пешеходному переходу.
4 251
#переход #ремонт дорог

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

А. В.

4 минуты назад
Это что за макака с гор так постаралась? Таки дебилом надо быть.
ответить

живи как хочешь, а не по навязанному мнению

6 минут назад
уровень благоустройства конечно топовый. навалили асфальта. одно кое как сделали другое сломали. очевидно что теперь в том месте не будет проходить вода. там же зазор был специально между бордюром и леж. полицейским, что б вода текла. а щас не будет. ну теперь мамочки ещё и переплывать будут. я конечно не оправдываю просто никукущую удобную среду для пешеходов инвалидов и т.д. но эти "мамочки" достали ныть. то им в быхановом саду темно. НОЧЬЮ. внимание да. там ваще т ещё ремонт идёт. нехер лазать там.
ответить

Вера

7 минут назад
Позорное ущербство.
ответить

Гость

9 минут назад
Скоро кавролин будут стелить быбори пройдут и снова здравствуй россия...
ответить

Еще в рубрике

Липчане за один день подали 27 жалоб на торговлю алкоголем в ночное время
#Алкоголь #жалоба #ночная торговля
2
Липчане за один день подали 27 жалоб на торговлю алкоголем в ночное время

18 минут назад

Общество
Прокуратура области открывает «горячую линию» по поборам в школах
#поборы в школах
15
Прокуратура области открывает «горячую линию» по поборам в школах

48 минут назад

Общество
Липчанин покажет всему миру как варят в России
#чемпионат #сварка #WorldSkills
30
Липчанин покажет всему миру как варят в России

сегодня, 12:43

Общество
«Ездил мотоциклист и отстреливал бездомных дружелюбных собак»
#отлов #бродящие животные
98
«Ездил мотоциклист и отстреливал бездомных дружелюбных собак»

сегодня, 12:02

Общество
Пешеход чудом выскочил из-под протараненного автобусом такси
#авария #ДТП
26
Пешеход чудом выскочил из-под протараненного автобусом такси

сегодня, 11:42

Общество
22-летнюю липчанку оштрафовали за оскорбление ребенка
#оскорбление
15
22-летнюю липчанку оштрафовали за оскорбление ребенка

сегодня, 11:22

Общество