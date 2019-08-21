Общество

12 минут назад

В Липецке взялись за коммерческие долгострои

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#долгострой
В Липецке взялись за коммерческие долгострои

В Липецком горсовете представили информацию о  своевременном освоении застройщиками земельных участков, находящихся в городе. Сегодня в стадии строительства находится 652 объекта капстроительства. 108 – жилого назначения, 69 – производственных объектов, 106 – линейных объектов, 11 объектов образования и 358 прочих.  

О наиболее проблемных долгостроях депутатам рассказал и.о. председателя департамента градостроительства и архитектуры мэрии  Алексей Буянков. 

 Разрешение на строительство «Спортивного объекта на ул. Полиграфическая, 19» закончилось в  феврале 2011 года. В настоящее время у собственника имеются намерения завершить строительство в рамках срока договора аренды.  

Срок действия разрешения на строительство «Гостиничного комплекса с подземной автостоянкой по ул. Плеханова»  истек в марте 2016 года. В 2017 году застройщика оштрафовали на полмиллиона рублей. В 2018 еще почти на 600 тысяч.  В июле 2019 года Арбитражный суд вынес определение об изъятии земельного участка и объекта недвижимости путем продажи с публичных торгов.  

Строительство «Здания магазина непродовольственных товаров по ул. Ударников» не ведется уже три года. Земельный участок в настоящее время обнесен забором, никакие строительные работы не ведутся.  

«Автомойка с автосервисом, магазином непродовольственных товаров и административно-бытовыми помещениями по ул. Баумана» - разрешение на строительство истекло в апреле 2009 года.  В июле 2019 года городские власти обратились в суд о расторжении договора аренды.    

Городские власти через суд добились расторжения договора аренды земли под  «Гостинично-развлекательным комплексом по ул.60 лет СССР». Срок действия разрешения на строительство истек в конце 2016 года. После вступление решения суда в законную силу, УИЗО обратится в суд с иском об изъятии объекта незавершённого строительства путем продажи с публичных торгов.  Возможно, на данном участке разобьют сквер.  

Срок разрешения на строительство объекта «Танцевальная площадка и кафе в парке Победы» истек в ноябре 2011 года. В 2018 году застройщика оштрафовали на 10 тысяч рублей за нарушение благоустройства территории. В настоящий момент право аренды на земельный участок прекращено. В суд подано заявление об изъятии недостроенного объекта путем продажи с публичных торгов.  

Участок под «Многоярусную автостоянку на 300 мест по ул. Катукова» уже много лет используется не по назначению. Здесь работает автомойка. Разрешение на строительство объекта истекло в августе 2008 года. Согласно представленной собственником участка информации, в настоящее время разрабатывается проект. Срок завершения проекта и получения разрешения на строительство 3 квартал 2019 года. Планируемый срок ввода 2-3 квартал 2020. 

Срок действия разрешения на строительство  «ТРЦ по ул. 50 лет НЛМК» истек в июле 2010 года. УИЗО подало в суд иск о расторжении договора аренды земельного участка. В апреле 2019 зарегистрировано право по договору аренды за ООО «Оптторг». Предприятию направлена претензия  о ненадлежащем исполнении условий договора аренды земельного участка.     

В июле 2019 года Арбитражный суд принял решение по изъятию объекта-долгостроя «Гостиница с подземной автостоянкой по ул. Неделина» путем продажи с публичных торгов. Срок действия разрешения на строительство у предпринимателя истек в конце 2018 года.  

Недостроенное «Здание автосалона и навеса для пассажиров по ул.Студеновской» уже не раз выставлялось на торги в рамках дела о банкротстве. Но желающих на него не нашлось. Срок реализации имущества застройщика  продлен до конца августа. 

Чтоб заставить застройщика завершить реконструкцию поликлиники областного онкологического центра под административное здание с объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания по улице Неделина при прокуратуре Липецкой области действует межведомственная рабочая группа для организации взаимодействия всех заинтересованных органов власти.   
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#долгострой

Комментарии (2)

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Гость

2 минуты назад
Смех да и только,аренда у всех по пять и более лет истекла,а только в этом году они через суд что-то решали. Все перед выборами шуршит,а что будет потом интересно, также все стоять будет и зарастать
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Вася

4 минуты назад
Щас и тут руки погреют директора строители и депутаты, денег наворуют и за границу.
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