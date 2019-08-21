Происшествия

сегодня, 10:10

Студентка не смогла отказаться от соблазна и попала под суд

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#кража #банковская карта
Студентка не смогла отказаться от соблазна и попала под суд

К телефону девушки оказался привязан чужой банковский счет. Липчанка пыталась избавиться от этой функции, но ей это не удалось.

Правобережный районный суд Липецка рассмотрел уголовное дело в отношении местной студентки. Девушку обвинили в краже денег с чужой банковской карты.

Как указано в материалах суда, поступив на учебу, девушка получила банковскую карту. Со временем студентка обнаружила, что к номеру ее телефона подключены две банковские карты: одна — для получения стипендии, вторая — чужая, на имя неизвестного ей мужчины. Ни в банке, ни у оператора сотовой связи ей не удалось «отвязать» номер своего телефона от счета мужчины. Ближе к зиме 2018 года студентке срочно потребовались деньги. Она решила «одолжить» их со счета незнакомца. Переводы на свою карту девушка делала через «Мобильный банк». В общей сложности девушка воспользовалась 49 160 рублей с чужого счета. Студентка хотела со временем вернуть «одолженное». Она планировала пополнить чужой счет за счет подаренных ей на день рождения денег. Но преступление вскрылось раньше. Студентка принесла извинения потерпевшему, который оказался пенсионером, и возместила ущерб в полном объеме.

Суд вынес обвинительный приговор и наказал студентку годом условного срока с аналогичным испытательным.
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#кража #банковская карта

Комментарии (4)

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Просто я

6 минут назад
Машка Алкашка 15 мкр,
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Век

23 минуты назад
воров, бездельников и мошенников, алкашей и наркоманов, бескультурных и тупых. Эх, прощай великое наследие России!!!
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Алиментщик

32 минуты назад
Не понятно о какой организации речь в статье, но свою зарплатную карту мир отвязал ото всех номеров и онлайн-сервисов. В день зарплаты снимаю под чистую.
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Машка Алкашка 15 мкр

56 минут назад
Спербанк навязывает кредитные карты. Якобы, бесплатно. Такую карту получила и я, и кажется, активировала на всякий случай. Какой же был ступор, когда онлайн через год увидела долг- около 1000 рублей! Якобы, за обслуживание карточки. Походы в центральный спер ничего не дали. Проценты росли, и пришлось деньги заплатить
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