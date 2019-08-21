Происшествия

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16-летнюю девушку задержали за угон

2 697
#угон
16-летнюю девушку задержали за угон
Полицейские по подозрению в угоне автомобиля "Опель Астра" задержали 16-летнюю девушку.

Преступление было совершено на берегу водоема возле села Хлебороб Усманского района. Отсюда угнали автомобиль принадлежащий 22-летнему мужчине. Позже машину нашли в поселке Верный Путь на улице Лесной.






2 697
#угон

Комментарии (2)

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Вася

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