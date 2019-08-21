16-летнюю девушку задержали за угон

Полицейские по подозрению в угоне автомобиля "Опель Астра" задержали 16-летнюю девушку.



Преступление было совершено на берегу водоема возле села Хлебороб Усманского района. Отсюда угнали автомобиль принадлежащий 22-летнему мужчине. Позже машину нашли в поселке Верный Путь на улице Лесной.













