Происшествия

38 минут назад

«ВАЗ-2115» загорелся на полном ходу

373
#пожар
«ВАЗ-2115» загорелся на полном ходу

Сегодня около 01.50 на улице Московской загорелся автомобиль «ВАЗ-2115». 

Машина загорелась, когда двигалась от кольца 9-го микрорайона в сторону кольца Трубного завода.  Очаг возгорания находился в задней части автомобиля.

Водитель «ВАЗа» успел остановиться, вытащить аккумулятор и забрать из салона документы. Прибывшие пожарные потушили пламя, но машина успела получить значительные повреждения.


WhatsApp Image 2019-08-21 at 07.32.31 (1).jpeg

WhatsApp Image 2019-08-21 at 07.32.31 (2).jpeg

WhatsApp Image 2019-08-21 at 07.32.32 (1).jpeg

WhatsApp Image 2019-08-21 at 07.32.32 (3).jpeg

WhatsApp Image 2019-08-21 at 07.32.32.jpeg

WhatsApp Image 2019-08-21 at 07.44.32 (1).jpeg

373
#пожар

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Грязях выгорел гараж
#пожар
В Грязях выгорел гараж

17 минут назад

Происшествия
Пропавший в Липецке пенсионер найден
#пропавшие без вести
Пропавший в Липецке пенсионер найден

21 минуту назад

Происшествия
В Липецке горел рекламный щит
#пожар
10
В Липецке горел рекламный щит

вчера, 20:50

Происшествия
За лишившуюся зрения девочку ответят шестеро сотрудников лагеря «Березка»
#Березка #глаз #детский лагерь
34
За лишившуюся зрения девочку ответят шестеро сотрудников лагеря «Березка»

вчера, 16:10

Происшествия
Участница ДТП с тульской маршруткой: «В этой аварии нам огромно повезло»
#авария #ДТП
9
Участница ДТП с тульской маршруткой: «В этой аварии нам огромно повезло»

вчера, 15:49

Происшествия
«Водитель сдавал назад и не заметил ребенка»
#авария #ДТП
2
«Водитель сдавал назад и не заметил ребенка»

вчера, 14:24

Происшествия