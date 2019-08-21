Происшествия
38 минут назад
«ВАЗ-2115» загорелся на полном ходу
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Сегодня около 01.50 на улице Московской загорелся автомобиль «ВАЗ-2115».
Машина загорелась, когда двигалась от кольца 9-го микрорайона в сторону кольца Трубного завода. Очаг возгорания находился в задней части автомобиля.
Водитель «ВАЗа» успел остановиться, вытащить аккумулятор и забрать из салона документы. Прибывшие пожарные потушили пламя, но машина успела получить значительные повреждения.
Водитель «ВАЗа» успел остановиться, вытащить аккумулятор и забрать из салона документы. Прибывшие пожарные потушили пламя, но машина успела получить значительные повреждения.
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