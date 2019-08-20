Госавтоинспекция требует наказать дорожников за отсутствие знаков на улице Ильича

15 августа на отремонтированном участке улицы Ильича столкнулись автомобили «Мазда» и «Лада Приора» . От удара «Приора» перевернулась на крышу. При этом, на улице не были установлены дорожные знаки.

По факту отсутствия знаков городская Госавтоинспекция провела проверка. Ее результаты сегодня сообщили GOROD48.

В отношении должностного лица ООО «Дорожник», ответственного за производство работ на улице Ильича, Госавтоинспекцией составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.34 «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений» КоАП РФ и направлен в суд для принятия решения.



