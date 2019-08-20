43 минуты назад
Госавтоинспекция требует наказать дорожников за отсутствие знаков на улице Ильича
По факту отсутствия знаков городская Госавтоинспекция провела проверка. Ее результаты сегодня сообщили GOROD48.
В отношении должностного лица ООО «Дорожник», ответственного за производство работ на улице Ильича, Госавтоинспекцией составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.34 «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений» КоАП РФ и направлен в суд для принятия решения.
Прошу пардону,
Местная
Местная