Общество

43 минуты назад

Госавтоинспекция требует наказать дорожников за отсутствие знаков на улице Ильича

3 384
#авария #ДТП
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Госавтоинспекция требует наказать дорожников за отсутствие знаков на улице Ильича
15 августа на отремонтированном участке улицы Ильича  столкнулись автомобили «Мазда» и «Лада Приора». От удара «Приора» перевернулась на крышу. При этом, на улице не были установлены дорожные знаки.

По факту отсутствия знаков городская Госавтоинспекция провела проверка. Ее результаты сегодня сообщили GOROD48.

В отношении должностного лица ООО «Дорожник», ответственного за производство работ на улице Ильича, Госавтоинспекцией составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.34 «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений» КоАП РФ и направлен в суд для принятия решения.


3 384
#авария #ДТП
1

Комментарии (3)

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Прошу пардону,

12 минут назад
так виноваты не гоняющие олени, а отсутствие знаков?
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Местная

27 минут назад
Цирк был...простите.т9
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Местная

28 минут назад
Цирк бвложении в течении 2х недель, когда вообще знаков не было.Машины разворачивались под окнами и ехали по встречке. Пытались фуры развернуть.Ужасно
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