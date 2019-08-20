Общество

сегодня, 15:52

В поселке Трактростроителей изменены автобусные маршруты

422
#транспорт
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В поселке Трактростроителей изменены автобусные маршруты
Городской департамент транспорта сообщает, что в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на трубопроводе у пересечения улиц Ильича и Волгоградской с 21 августа до окончания работ движение автобусов муниципальных маршрутов №№ 19, 33, 323А, 379 до остановочного пункта «Рыночная площадь» будет осуществляться по улицам Ленинградской, Студенческой. После завершения ремонтных работ движение автобусов возобновиться по улице Волгоградской согласно временной схеме движения.


422
#транспорт
1

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