Администрация: у торговцев региона средняя зарплата за год увеличилась почти на 2 тысячи рублей

Самые богатые продавцы живут и работают в Чаплыгинском районе.

Согласно данным регионального управления потребительского рынка и ценовой политики, в Липецкой области вновь увеличилась зарплата, причем рост за шесть месяцев текущего года составил 1 937 рублей.

Речь идет о зарплате в сфере оптовой и розничной торговли. По данным ведомства, сейчас средний официальный заработок в регионе в этой отрасли составляет 26 574 рубля.

Самыми богатыми являются торговцы Чаплыгинского района, зарплата которых за 1-е полугодие 2019 года составила 39 033 рубля. На втором месте их коллеги из Лебедянского района - 37 487 рублей. Правда, они по сравнению с 2018 годом потеряли в доходах – год назад их заработок составлял чуть более 40 тысяч рублей. Почетное третье мест о удерживают продавцы Липецкого района – 35 316 рублей.

А вот в некоторых районах зарплата сложилась ниже среднеобластного уровня, например, у Усманском, Тербунском, Становлянском. В таких случаях торговым предприятиям не избежать проверок по поводу выплат части трудового вознаграждения «в конвертах».

Ниже приводит таблицу заработка по каждому району, составленную сотрудниками управления потребрынка.



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