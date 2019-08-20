Липецкие парни пойдут «стенка на стенку» на тамбовских

В спортивном комплексе «Атлант», что в селе Копцевы Хутора под Липецком, пройдет необычное мероприятие - фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта.

Как сообщили GOROD48 организаторы, gрограмма фестиваля включает в себя соревнования в 5 видах спорта: борьба на поясах, всестилевое каратэ, гиревой спорт, самбо, тхэквондо ГТФ. Соревнования проводятся в личном и командном первенстве, так например, сборная Липецкой области по борьбе на поясах сразятся «стенка на стенку» со сборной Тамбова.

Кроме того, показательные выступления представят федерации танцевального спорта и чир спорта Липецкой области.

Мероприятие пройдет 22 августа в 13.00. Вход для зрителей свободный.



Фото kbrria.ru

