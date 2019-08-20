Спорт

21 минуту назад

Липецкие парни пойдут «стенка на стенку» на тамбовских

105
#Фестиваль #борьба на поясах
Липецкие парни пойдут «стенка на стенку» на тамбовских

В спортивном комплексе «Атлант», что в селе Копцевы Хутора под Липецком, пройдет необычное мероприятие - фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта.

Как сообщили GOROD48 организаторы, gрограмма фестиваля включает в себя соревнования в 5 видах спорта: борьба на поясах, всестилевое каратэ, гиревой спорт, самбо, тхэквондо ГТФ. Соревнования проводятся в личном и командном первенстве, так например, сборная Липецкой области по борьбе на поясах сразятся «стенка на стенку» со сборной Тамбова.

Кроме того, показательные выступления представят федерации танцевального спорта и чир спорта Липецкой области. 

Мероприятие пройдет 22 августа в 13.00. Вход для зрителей свободный.

Фото kbrria.ru

105
#Фестиваль #борьба на поясах

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Лебедев, Губерниев, Сафронов – в Липецке решили провести международный марафон
#Липецкий марафон
12
Лебедев, Губерниев, Сафронов – в Липецке решили провести международный марафон

сегодня, 10:24

Спорт
«Звездочка» липецкой стрельбы остановилась в шаге от призового места в Кубке мира
#Стендовая стрельба #Дарья Семьянова
4
«Звездочка» липецкой стрельбы остановилась в шаге от призового места в Кубке мира

вчера, 17:20

Спорт
Липецкий мини-футбол готовится к сезону (Фоторепортаж)
#Мини--футбол
12
Липецкий мини-футбол готовится к сезону (Фоторепортаж)

16.08.2019 11:21

Спорт
Месть капитана Фролова оказалась не такой страшной, а «Металлург» впервые пропустил в чемпионате
1
Месть капитана Фролова оказалась не такой страшной, а «Металлург» впервые пропустил в чемпионате

15.08.2019 21:10

Спорт
Две Маши уступили только на взрослом Евро
#Пляжный волейбол #Бочарова
5
Две Маши уступили только на взрослом Евро

14.08.2019 14:06

Спорт
За неудачу в первенстве мира школьница из Грязей отыгралась на своих соотечественницах
#Вольная борьба
1
За неудачу в первенстве мира школьница из Грязей отыгралась на своих соотечественницах

12.08.2019 14:18

Спорт