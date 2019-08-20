Происшествия

сегодня, 11:28

Претендент на чемпионство по автохамству получил заслуженную награду

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#нарушение правил дорожного движение #автохамство
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Претендент на чемпионство по автохамству получил заслуженную награду

Сотрудники ГИБДД быстро нашли «чемпиона» и привлекли к ответственности.

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В минувшую субботу автомобиль «Форд» на перекрестке улиц Водопьянова, Меркулова, Папина выехал на полосу встречного движенияи промчался по пешеходному переходу «встречки», в момент, когда по нему шли люди

Как сообщили сегодня GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по Липецку, сотрудники городской Госавтоинспекции  в тот же день установили водителя, нарушившего правила дорожного движения и привлекли его к административной ответственности по части 4 статьи 12.15 КоАП (выезд на полосу, предназначенную для встречного движения) – штраф 5000 рублей и по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора) – штраф 1000 рублей.

9 1398
#нарушение правил дорожного движение #автохамство
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Комментарии (9)

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МОЛОДЦЫ

2 минуты назад
сотрудники ГИБДД!!!! Честь и хвала. Нашли и наказали.А мужчина на переходе аж дар речи потерял от такого хамства...
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444

8 минут назад
Где-то мы видели этот номерок
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Санчес

8 минут назад
А если острая необходимость, в которую не желаю ни кому попасть, аффтор видео * !
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Уж да уж

15 минут назад
И это прекрасно! Не хочешь кормить семью-корми гибдд
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Предлагаю

37 минут назад
на это перекрестке официально установить "плату за проезд для спешащих" - 6000 руб с авто. А полученные деньги направить на ремонт трамваев
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А гайцам сколько отдал

45 минут назад
Они не осветили?)))
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Гость

52 минуты назад
50 % заплатит и как с гуся вода
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Слабовато

52 минуты назад
6000 вообще ни о чём, продолжить нарушать, рано или поздно собьёт пешехода. Прав надо было лишать
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Прошу пардону,

56 минут назад
но соблюдать ПДД необходимо!!!
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