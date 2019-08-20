Происшествия
сегодня, 11:28
Претендент на чемпионство по автохамству получил заслуженную награду
Сотрудники ГИБДД быстро нашли «чемпиона» и привлекли к ответственности.
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В минувшую субботу автомобиль «Форд» на перекрестке улиц Водопьянова, Меркулова, Папина выехал на полосу встречного движенияи промчался по пешеходному переходу «встречки», в момент, когда по нему шли люди
Как сообщили сегодня GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по Липецку, сотрудники городской Госавтоинспекции в тот же день установили водителя, нарушившего правила дорожного движения и привлекли его к административной ответственности по части 4 статьи 12.15 КоАП (выезд на полосу, предназначенную для встречного движения) – штраф 5000 рублей и по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора) – штраф 1000 рублей.
Как сообщили сегодня GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по Липецку, сотрудники городской Госавтоинспекции в тот же день установили водителя, нарушившего правила дорожного движения и привлекли его к административной ответственности по части 4 статьи 12.15 КоАП (выезд на полосу, предназначенную для встречного движения) – штраф 5000 рублей и по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора) – штраф 1000 рублей.
МОЛОДЦЫ
444
Санчес
Уж да уж
Предлагаю
А гайцам сколько отдал
Гость
Слабовато
Прошу пардону,