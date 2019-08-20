НЛМК поможет приобрести квартиры для 40 семей молодых металлургов

С 2005 года 516 семей проживают в квартирах, которые приобретены благодаря корпоративной программе.



На НЛМК начали отбор молодых работников для участия в конкурсной программе «Жилье молодым металлургам». При поддержке предприятия они смогут стать обладателями однокомнатных и двухкомнатных квартир.



Как сообщает ПАО НЛМК, программа «Жилье молодым металлургам» - социальный некоммерческий проект компании, он действует с 2005 года. На конкурсной основе в нем могут участвовать работники Новолипецкого комбината в возрасте до 35 лет, которые не менее трех лет проработали в Группе НЛМК и нуждаются в улучшении жилищных условий. При выборе победителей жюри учитывает профессиональные заслуги и достижения соискателей, а также их активность в приоритетных корпоративных программах и конкурсах.



Молодые новолипчане смогут самостоятельно выбрать и приобрести понравившиеся квартиры с использованием ипотеки, проценты по которой будет возмещать НЛМК. Компенсацию предоставят для приобретения на рынке готового жилья Липецка любой однокомнатной квартиры общей площадью не более 48 кв. метров или двухкомнатной квартиры - не более 68 кв. метров. Для получения компенсации от компании максимальная процентная ставка по ипотечному кредиту в банке не должна превышать 11,5% годовых, а размер ипотечного кредита - 2,7 млн рублей. Для оплаты квартир работники НЛМК смогут также использовать средства материнского (семейного) капитала и впоследствии в полном размере получить имущественный налоговый вычет.



С 2005 года 516 семей молодых металлургов уже проживают в собственных квартирах, которые приобретены благодаря корпоративной программе. Прием заявлений для участников 2019 года завершится 26 августа.

