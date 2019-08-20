Рыбак сдал инспекторам браконьеров

В реке Воронеж выловили 20 сетей и отпустили 45 кг рыбы.

Рыбачащий в акватории реки Воронеж мужчина на свою удочку подцепил чужую сеть. Мужчина, зная, что не имеет права доставать из воды запрещенное орудие лова, сообщил о находке на "горячую линию" рыбнадзора.



Инспекторы, общественники и специалисты ГИМС МЧС обследовали 20 км реки Воронеж, акваторию прилегающих озер и притоки. В ходе рейда из воды было извлечено 87 орудий лова, в том числе более 20 сетей и их фрагментов, 19 «экранов» лесковых, 16 косынок лесковых. Инспекторам удалось освободить из сете браконьеров более 45 кг рыбы.Это, в основном карась, плотва, окунь, сообщает липецкий отдел рыбоохраны Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства.



Фото: rostov-fishcom.ru