Общество

59 минут назад

Рыбак сдал инспекторам браконьеров

3 695
#рыба #рыбохрана #браконьеры
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Рыбак сдал инспекторам браконьеров

В реке Воронеж выловили 20 сетей и отпустили 45 кг рыбы.

Рыбачащий в акватории реки Воронеж мужчина на свою удочку подцепил чужую сеть. Мужчина, зная, что не имеет права доставать из воды запрещенное орудие лова, сообщил о находке на "горячую линию" рыбнадзора.

Инспекторы, общественники и специалисты ГИМС МЧС обследовали 20 км реки Воронеж, акваторию прилегающих озер и притоки. В ходе рейда из воды было извлечено 87 орудий лова, в том числе более 20 сетей и их фрагментов, 19 «экранов» лесковых, 16 косынок лесковых. Инспекторам удалось освободить из сете браконьеров более 45 кг рыбы.Это, в основном карась, плотва, окунь, сообщает липецкий отдел рыбоохраны Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства.

Фото: rostov-fishcom.ru
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#рыба #рыбохрана #браконьеры
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Комментарии (3)

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Друггг

41 минуту назад
Да я этого инспектора частенько вижу у себя в гаражах он рыбу привозит и сдает тем кто водкой занимается.
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Тимур

44 минуты назад
Это сети рыбнадзора .
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Отпетушитель

51 минуту назад
Тот случай когда ненужно Петушение а просто пожать руку мужику!
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