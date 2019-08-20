Происшествия

16 минут назад

В «Быханов сад» наведались вандалы

14 387
#парк #вандалы
В «Быханов сад» наведались вандалы

Неизвестные повредили новый светильник.

Вандалы повредили только что установленный в парке «Быханов сад» светильник. Как сообщил в своём Instagram Игорь Артамонов, оборудование в парке поставили накануне, а уже ночью кто-то пытался украсть или просто сломать светильник.  Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, пока в отделах полиции заявлений по этому поводу нет.

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Напомним, что открытие «Быханова сада» запланировано на 2 сентября. На презентацию итогов реконструкции парка должен приехать глава «Сбербанка» Герман Греф. Банк выделил Липецку 127 млн на обновление «Быханова сада». Реконструкция парка «Быханов сад» началась в мае. Согласно проекту реконструкции парк будет разделен на зоны: запаха - с цветами и растениями, вкуса - с фудкортом, тактильную - для активного времяпрепровождения и слуха - с успокаивающей музыкой.​ В парке уже уложена широкоформатная плитка, установлены необычные фонари и малые архитектурные формы, разбиты клумбы и высажены молодые деревья. Продолжается сооружение амфитеатра и теннисных кортов, снесен павильон «Строитель» - на его месте будет круглогодичный спортивный центр.
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#парк #вандалы

Комментарии (16)

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г48

2 секунды назад
Липчане должны чувствовать себя нашкодившими зассатыми гопниками и радоваться столичному эталону нравственности! - обычная пропаганда перед выборами.
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Алканы 15-го

27 секунд назад
В Быхановом саду последний раз бухали лет 20 назад. Закусывали яблоками и грушами. Что они повернулись на этом саду? Город пошел в сторону Ельца и Воронежа, а там только парк Победы, наш любимый парк, там не раз пороли своих марух
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Евгений

47 секунд назад
Замучили с этим садом. То и дело отключают электроэнергию. Люди вынуждены без света сидеть с маленькими детьми, пока ремонт проводят, предприя, которые из-за отсутствия света убытки должны нести. Если прежние правители у нас фонтанными были, то нынешние парковые
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макс

1 минуту назад
до 2 сентября все расхерачат до конца
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Алексей

2 минуты назад
Даже на фото видно что монтаж выполнен со всеми нарушениями правил техники безопасности кабель проложенный в земле не может быть без защиты
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Пенсионер

2 минуты назад
Это происходит когда власть сама себя выбирает и принимает решения где и как отмывать и воровать бюджетные средства , не советуясь с жителями .
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весёлый

3 минуты назад
С этим фонарём увести народ от насущных проблем!
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Какая жаль

4 минуты назад
Ну вот, уже начали безобразничать... После визита Грефа и скамейки с оленями разбегутся по фазендам, в амфитеатре будут бухать, а на обзорной плошадке заниматься непотребством. Ну что ж мы такие... Ну неужели нельзя чтоб всем хорошо и красиво...
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Виктор

5 минут назад
Просто липчане должны понимать - какие они все свинота, и какой высокоморальный дядя нас осчастливил своим мудрым руководством.
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весёлый

5 минут назад
Боднарь, по фото видно кто то просто задел ногой
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