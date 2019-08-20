В «Быханов сад» наведались вандалы

Неизвестные повредили новый светильник.

Вандалы повредили только что установленный в парке «Быханов сад» светильник. Как сообщил в своём Instagram Игорь Артамонов, оборудование в парке поставили накануне, а уже ночью кто-то пытался украсть или просто сломать светильник. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, пока в отделах полиции заявлений по этому поводу нет.Напомним, что открытие «Быханова сада» запланировано на 2 сентября. На презентацию итогов реконструкции парка должен приехать глава «Сбербанка» Герман Греф. Банк выделил Липецку 127 млн на обновление «Быханова сада». Реконструкция парка «Быханов сад» началась в мае. Согласно проекту реконструкции парк будет разделен на зоны: запаха - с цветами и растениями, вкуса - с фудкортом, тактильную - для активного времяпрепровождения и слуха - с успокаивающей музыкой.​ В парке уже уложена широкоформатная плитка, установлены необычные фонари и малые архитектурные формы, разбиты клумбы и высажены молодые деревья. Продолжается сооружение амфитеатра и теннисных кортов, снесен павильон «Строитель» - на его месте будет круглогодичный спортивный центр.