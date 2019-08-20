Происшествия

28 минут назад

20-летнего липчанина обвиняют в угоне трактора

1 174
#угон
20-летнего липчанина обвиняют в угоне трактора
Полицейские возбудили уголовное дело об угоне в отношении ранее судимого 20-летнего жителя Липецка.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, липчанина подозревают в в угоне трактора "Беларусь", совершенном 4 августа с территории базы по улице Ново-Весовая.

Расследование проводит отдел полиции № 2 УМВД России по Липецку.


1 174
#угон

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Супер!

6 минут назад
Угонять- так трактор! Спасибо любимейшему Городу48 за хорошее настроение!
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