20-летнего липчанина обвиняют в угоне трактора

Полицейские возбудили уголовное дело об угоне в отношении ранее судимого 20-летнего жителя Липецка.Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, липчанина подозревают в в угоне трактора "Беларусь", совершенном 4 августа с территории базы по улице Ново-Весовая.Расследование проводит отдел полиции № 2 УМВД России по Липецку.