Происшествия
28 минут назад
20-летнего липчанина обвиняют в угоне трактора
Полицейские возбудили уголовное дело об угоне в отношении ранее судимого 20-летнего жителя Липецка.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, липчанина подозревают в в угоне трактора "Беларусь", совершенном 4 августа с территории базы по улице Ново-Весовая.
Расследование проводит отдел полиции № 2 УМВД России по Липецку.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, липчанина подозревают в в угоне трактора "Беларусь", совершенном 4 августа с территории базы по улице Ново-Весовая.
Расследование проводит отдел полиции № 2 УМВД России по Липецку.
Супер!