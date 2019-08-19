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Проблемы со светофором на перекрестке Космонавтов-Циолковского могут продлиться до 1 сентября

4 442
#светофор #ремонт
Проблемы со светофором на перекрестке Космонавтов-Циолковского могут продлиться до 1 сентября

Это связано с настройкой оборудования.

Сегодня в Липецке в очередной раз отключились светофоры на перекрестке улиц Космонавтов и Циолковского. 

По наблюдениям за ситуацией было очевидно, что больше всего затор эта ситуация вызывала в час пик на улице Циолковского по направлению в сторону КТЗ.  

Как сообщили Gorod48 в пресс-службе мэрии Липецка, перебои связаны с работами, которые проводятся на улице Космонавтов. Там же делают новые светофорные объекты. Администрация приносит извинения за временные неудобства. 

При этом в ведомстве дополнили, что временные перебои этого светофорного объекта могут повториться вплоть до 1 сентября. Именно к этой дате планируется сдать отремонтированную дорогу.
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#светофор #ремонт

Комментарии (4)

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555

1 минуту назад
Ментов ставьте регулировать
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Kroft

1 минуту назад
а вы знали что лишний вес приводит к большинству современных болезней! А скидывать его ох как не просто, но это было до недавнего времени, теперь наше министерство разработало препарат который позволяет ускорять процесс жирозжигания в 10 раз и так мы худеем. Опробовал с женой лично и результат удивил нас, вот сами почитайте что может этот препарат ---- http://gg.gg/nerosis
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Турист

7 минут назад
Когда из восточной Европы выгнали русских там стали великолепные дороги и везде работают светофоры и чистые улицы
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автоледи

31 минуту назад
К 1 сентября какого года,уточните пожалуйста?
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