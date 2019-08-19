Проблемы со светофором на перекрестке Космонавтов-Циолковского могут продлиться до 1 сентября

Это связано с настройкой оборудования.





Сегодня в Липецке в очередной раз отключились светофоры на перекрестке улиц Космонавтов и Циолковского.



По наблюдениям за ситуацией было очевидно, что больше всего затор эта ситуация вызывала в час пик на улице Циолковского по направлению в сторону КТЗ.



Как сообщили Gorod48 в пресс-службе мэрии Липецка, перебои связаны с работами, которые проводятся на улице Космонавтов. Там же делают новые светофорные объекты. Администрация приносит извинения за временные неудобства.



При этом в ведомстве дополнили, что временные перебои этого светофорного объекта могут повториться вплоть до 1 сентября. Именно к этой дате планируется сдать отремонтированную дорогу.

