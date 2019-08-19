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56 минут назад
Липецкая вечЁрка: скандал в парке, вызов горожанам и раненая птица
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Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в понедельник, 19 августа.
Активнее всего липчане обсуждали лихачей. «Будем ездить как хотим, ясно, лошары»: ночные гонщики плюнули на правила с капота разбитой машины. В ночь с субботы на воскресенье на кольце улиц Стаханова-Катукова врезался в забор легковой автомобиль. Аварию и предшествующую ей гонку по городу записали камеры наблюдения. А потом участники лихой поездки по Липецку оставили в соцсетях свое послание к горожанам. Кстати, известно, что на 18-летнего водителя «ВАЗ-2111» составлен протокол за отказ от прохождения медосвидетельствования после ДТП.
Реконструкция Нижнего парка вылилась в финансовый скандал. Под этим сообщением оставлено более двух сотен комментариев. Предприниматель Дмитрий Кирильцев требует дать ему возможность распродать остатки минеральной воды и мороженого, а директор парка поставил условие свернуть бизнес за несколько дней.
Тем временем в Липецке метнули «коктейль Молотова» в полицейский автомобиль. Вчера к дому №21 по проспекту Победы прибыл наряд ППС на служебном автомобиле «УАЗ». Полицейских вызвали усмирить драку. Участников конфликта, кроме одного, задержали. После того, как мужчина скрылся, в сторону патрульного автомобиля прилетела бутылка с горючей жидкостью.
Сегодня днем в районе стадиона «Динамо» гулял аист. Прохожие заметили, что у птицы ранено крыло. Известно, что этот аист – не питомец зоопарка: их птицы в вольерах.
Реконструкция Нижнего парка вылилась в финансовый скандал. Под этим сообщением оставлено более двух сотен комментариев. Предприниматель Дмитрий Кирильцев требует дать ему возможность распродать остатки минеральной воды и мороженого, а директор парка поставил условие свернуть бизнес за несколько дней.
Тем временем в Липецке метнули «коктейль Молотова» в полицейский автомобиль. Вчера к дому №21 по проспекту Победы прибыл наряд ППС на служебном автомобиле «УАЗ». Полицейских вызвали усмирить драку. Участников конфликта, кроме одного, задержали. После того, как мужчина скрылся, в сторону патрульного автомобиля прилетела бутылка с горючей жидкостью.
Сегодня днем в районе стадиона «Динамо» гулял аист. Прохожие заметили, что у птицы ранено крыло. Известно, что этот аист – не питомец зоопарка: их птицы в вольерах.
468