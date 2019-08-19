Спорт

53 минуты назад

«Звездочка» липецкой стрельбы остановилась в шаге от призового места в Кубке мира

3 191
#Стендовая стрельба #Дарья Семьянова
«Звездочка» липецкой стрельбы остановилась в шаге от призового места в Кубке мира

Зато одну олимпийскую лицензию сборная России все-таки завоевала.

Сегодня в финском Лахти Дарья Семьянова из Липецка была близка к завоеванию медали IV этапа Кубка мира по стендовой стрельбе.

В упражнении «трап» 17-летняя липецкая «звездочка» показала лучший результат среди всех участниц, разбив 112 мишеней из 125 возможных. Увы, но в финале, где шестеро сильнейших начинают борьбы «с чистого листа», Дария показала 4-й результат – 28 очков, остановившись в шаге от призовой «тройки». Победительницей стала Пенни Смит (Австралия), которая в финале совершила 45 точных попаданий, второй стала Сату Макела-Нуммела (Финляндия) – 40, третьей – еще одна австралийская спортсменка Летиша Сканлан– 33. 

Липчанка Татьяна Барсук (обе – Россия) – заняла 15-е место – 107 очков в квалификации.

Вчера Семьянова вместе с липчанином Максимом Смыковым заняла 7-е место в соревновании смешанных команд в «трапе». Барсук вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Алиповым финишировала 22-й. Победила здесь сборная Сан-Марино, которая в финале оказалась точнее соперников из Болгарии – 40:38. «Бронза» – у итальянцев.

Добавим, что Алипов выиграл финский этап Кубка мира и принес России лицензию на Олимпийские Игры-2020. В финале он вместе с португальцем Жоао Азеведо разбил по 43 мишени, а в перестрелке был точнее – 2:1.

Смыков был 8-м – 116 очков.

3 191
#Стендовая стрельба #Дарья Семьянова

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Поржал

27 минут назад
Юра Криворучко, вот ты насадился пива. Что за обе - Россия? Обе с иськи что ли?
ответить

Поржал

28 минут назад
Липчанка Татьяна Барсук (обе – Россия) – заняла 15-е место – 107 очков в квалификации.
ответить

Е б а л я в рот это КПСС

28 минут назад
Какой позор! Опять Металлург соснул крепко! Школа тупых стрелков, а ведь они висят на доске почета. Гуляев гуляй на х...
ответить

Еще в рубрике

Липецкий мини-футбол готовится к сезону (Фоторепортаж)
#Мини--футбол
12
Липецкий мини-футбол готовится к сезону (Фоторепортаж)

16.08.2019 11:21

Спорт
Месть капитана Фролова оказалась не такой страшной, а «Металлург» впервые пропустил в чемпионате
1
Месть капитана Фролова оказалась не такой страшной, а «Металлург» впервые пропустил в чемпионате

15.08.2019 21:10

Спорт
Две Маши уступили только на взрослом Евро
#Пляжный волейбол #Бочарова
5
Две Маши уступили только на взрослом Евро

14.08.2019 14:06

Спорт
За неудачу в первенстве мира школьница из Грязей отыгралась на своих соотечественницах
#Вольная борьба
1
За неудачу в первенстве мира школьница из Грязей отыгралась на своих соотечественницах

12.08.2019 14:18

Спорт
На «Соколе» рубились футболисты – две красные, девять желтых карточек и один гол
#Футбол #"Металлург-М"
1
На «Соколе» рубились футболисты – две красные, девять желтых карточек и один гол

12.08.2019 13:20

Спорт
«Металлург» в нынешнем сезоне выигрывает и совсем не пропускает
#Футбол #"Металлург"
4
«Металлург» в нынешнем сезоне выигрывает и совсем не пропускает

12.08.2019 12:14

Спорт