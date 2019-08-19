«Звездочка» липецкой стрельбы остановилась в шаге от призового места в Кубке мира

Зато одну олимпийскую лицензию сборная России все-таки завоевала.

Сегодня в финском Лахти Дарья Семьянова из Липецка была близка к завоеванию медали IV этапа Кубка мира по стендовой стрельбе.

В упражнении «трап» 17-летняя липецкая «звездочка» показала лучший результат среди всех участниц, разбив 112 мишеней из 125 возможных. Увы, но в финале, где шестеро сильнейших начинают борьбы «с чистого листа», Дария показала 4-й результат – 28 очков, остановившись в шаге от призовой «тройки». Победительницей стала Пенни Смит (Австралия), которая в финале совершила 45 точных попаданий, второй стала Сату Макела-Нуммела (Финляндия) – 40, третьей – еще одна австралийская спортсменка Летиша Сканлан– 33.

Липчанка Татьяна Барсук (обе – Россия) – заняла 15-е место – 107 очков в квалификации.

Вчера Семьянова вместе с липчанином Максимом Смыковым заняла 7-е место в соревновании смешанных команд в «трапе». Барсук вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Алиповым финишировала 22-й. Победила здесь сборная Сан-Марино, которая в финале оказалась точнее соперников из Болгарии – 40:38. «Бронза» – у итальянцев.

Добавим, что Алипов выиграл финский этап Кубка мира и принес России лицензию на Олимпийские Игры-2020. В финале он вместе с португальцем Жоао Азеведо разбил по 43 мишени, а в перестрелке был точнее – 2:1.

Смыков был 8-м – 116 очков.