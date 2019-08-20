Общество

26 минут назад

«Чистые игры» - чистый берег реки Воронеж

228
#ЭкоПром-Липецк
«Чистые игры» - чистый берег реки Воронеж

АО «ЭкоПром-Липецк» вывез с берега реки Воронеж 200 пакетов с мусором.

18 июля на территории фестиваля «Северная бухта» состоялся экологический квест «Чистые игры». Это современная альтернатива субботникам. Участники разделяются на команды и получают баллы за уборку территории. Разделение отходов приносит не только экологическую пользу, но и приближает участников к победе. За раздельно собранный мусор команда получает больше очков. Дополнительные бонусы также приносят правильные ответы на вопросы викторины и ловкость в метании пластиковых крышечек.

7 команд в течение трех часов боролись за победу. В результате слаженных действий участников и волонтеров кусок берега был расчищен от залежей пластика и полиэтилена.

Все отходы регоператор вывез на сортировочную линию, где они будут досортированы по видам вторсырья и направлены на переработку.

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228
#ЭкоПром-Липецк

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