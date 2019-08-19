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52 минуты назад
Ленина подтопили дожди
В Касимове разрушился памятник вождю мирового пролетариата.
В Касимове разрушился памятник Ленину, сообщает издание «Инфо 62». Снимки рухнувшего монумента, стоявшего у здания районной администрации, попали в соцсети. Местные жители отмечают, что статуя была в плачевном состоянии.
- Эксперты исключили акт вандализма. Памятник разрушился в результате проливных дождей, - так прокомментировала ситуацию администрация Касимовского района Рязанской области.
- Эксперты исключили акт вандализма. Памятник разрушился в результате проливных дождей, - так прокомментировала ситуацию администрация Касимовского района Рязанской области.