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Знаменитый артист покончил с собой
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В Петербурге нашли тело заслуженного работника филармонии.
Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.
— Он проработал у нас с 1977 года, почти 50 лет. Великолепный трубач, это потеря для петербургской филармонии. Особый человек с уникальным слухом. В августе сказал, что уйдёт на пенсию, но мы его очень не хотели отпускать. Филармония будет активно участвовать в помощи в похоронах, — отметили в пресс-службе Санкт-Петербургской академической филармонии.
Как отмечает Пятый канал, тело 68-летнего мужчины обнаружила его супруга. По предварительным данным, он покончил с собой. Известно, что артист страдал от депрессии. Источник в экстренных службах сообщал ТАСС, что тело Романова было обнаружено на улице Белышева в Невском районе Петербурга 18 августа.
С 1970 по 1972 год Романов играл в сценическом оркестре театра оперы и балета имени Кирова, а потом стал солистом оперной студии Ленинградской консерватории.В 1974-1977 годах играл в Ленинградской филармонии. В 2002 году ему присвоили звание заслуженного артиста России. С 2003 года Романов преподавал в Санкт-Петербургской консерватории, был членом академической филармонии Петербурга.
— Он проработал у нас с 1977 года, почти 50 лет. Великолепный трубач, это потеря для петербургской филармонии. Особый человек с уникальным слухом. В августе сказал, что уйдёт на пенсию, но мы его очень не хотели отпускать. Филармония будет активно участвовать в помощи в похоронах, — отметили в пресс-службе Санкт-Петербургской академической филармонии.
Как отмечает Пятый канал, тело 68-летнего мужчины обнаружила его супруга. По предварительным данным, он покончил с собой. Известно, что артист страдал от депрессии. Источник в экстренных службах сообщал ТАСС, что тело Романова было обнаружено на улице Белышева в Невском районе Петербурга 18 августа.
С 1970 по 1972 год Романов играл в сценическом оркестре театра оперы и балета имени Кирова, а потом стал солистом оперной студии Ленинградской консерватории.В 1974-1977 годах играл в Ленинградской филармонии. В 2002 году ему присвоили звание заслуженного артиста России. С 2003 года Романов преподавал в Санкт-Петербургской консерватории, был членом академической филармонии Петербурга.
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