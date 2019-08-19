В России
33 минуты назад
Курс доллара превысил 67 рублей
Так дорого валюта не оценивалась с зимы.
Курс доллара превысил 67 рублей впервые с 14 февраля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов, уточняет RT.
Центробанк повысил на понедельник официальный курс американской валюты к рублю на 10,54 коп., до 65,9961 руб. Курс единой европейской валюты снизился на 23,23 коп., до 73,2227 руб. Об этом говорится в сообщении на сайте Банка России, уточняет «Московский комсомолец».
Официальный курс евро на вторник вырос на 72,57 копейки - до 73,9484 рубля, курс доллара увеличился на 61,21 копейки - до 66,6082 рубля, дополняет РИА Новости. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, увеличилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 66,32 копейки, составив 69,9113 рубля.
Центробанк повысил на понедельник официальный курс американской валюты к рублю на 10,54 коп., до 65,9961 руб. Курс единой европейской валюты снизился на 23,23 коп., до 73,2227 руб. Об этом говорится в сообщении на сайте Банка России, уточняет «Московский комсомолец».
Официальный курс евро на вторник вырос на 72,57 копейки - до 73,9484 рубля, курс доллара увеличился на 61,21 копейки - до 66,6082 рубля, дополняет РИА Новости. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, увеличилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 66,32 копейки, составив 69,9113 рубля.