В России

33 минуты назад

Курс доллара превысил 67 рублей

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#курс #валюта #рубль
Курс доллара превысил 67 рублей

Так дорого валюта не оценивалась с зимы.

Курс доллара превысил 67 рублей впервые с 14 февраля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов, уточняет RT.

Центробанк повысил на понедельник официальный курс американской валюты к рублю на 10,54 коп., до 65,9961 руб. Курс единой европейской валюты снизился на 23,23 коп., до 73,2227 руб. Об этом говорится в сообщении на сайте Банка России, уточняет «Московский комсомолец».

Официальный курс евро на вторник вырос на 72,57 копейки - до 73,9484 рубля, курс доллара увеличился на 61,21 копейки - до 66,6082 рубля, дополняет РИА Новости. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, увеличилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 66,32 копейки, составив 69,9113 рубля.
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#курс #валюта #рубль

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