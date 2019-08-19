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38 минут назад
Не дождавшаяся «скорую» женщина пропала
Пациентка исчезла под Воронежем.
В Семилуках Воронежской области ищут 43-летнюю Людмилу Дуванову. Женщина ушла с работы во вторник, 13 августа. Около 14.00 ее видели в магазине «Семь дней». Потом на улице ей стало плохо. Это заметили прохожие, они вызвали скорую. Однако женщина не стала дожидаться приезда «неотложки» и куда-то ушла. Домой она не вернулась, сообщает «Комсомольская правда».
Людмила Дуванова ростом 170 см, среднего телосложения. В день исчезновения была в чёрных джинсах, майке и тапках, уточняют «Вести — Воронеж». При себе женщина имела розовую сумку.
Волонтёры попросили всех, кто видел женщину после 13 августа, сообщить по телефонам 8-960-131-97-08 (добровольцы), 112 (служба спасения) или 02 (полиция).
Людмила Дуванова ростом 170 см, среднего телосложения. В день исчезновения была в чёрных джинсах, майке и тапках, уточняют «Вести — Воронеж». При себе женщина имела розовую сумку.
Волонтёры попросили всех, кто видел женщину после 13 августа, сообщить по телефонам 8-960-131-97-08 (добровольцы), 112 (служба спасения) или 02 (полиция).