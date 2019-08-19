Происшествия

13 минут назад

В Измалковском районе перевернулся автомобиль с украинскими номерами

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#дтп
В Измалковском районе перевернулся автомобиль с украинскими номерами

В результате ДТП пострадали два человека.

Сегодня утром недалеко от села Чернава Измалковского района перевернулся автомобиль.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, с управлением не справилась 22-летняя женщина и съехала на обочину, после чего автомобиль перевернулся. 

В результате ДТП пострадал водитель и 21-летний пассажир. В то же время травмы они получили незначительные, поэтому госпитализация не потребовалась.
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#дтп

Комментарии (1)

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Да уж

5 минут назад
Людей жалко конечно , но Русская земля фашистов не пускает
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