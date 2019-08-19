В Измалковском районе перевернулся автомобиль с украинскими номерами

В результате ДТП пострадали два человека.

Сегодня утром недалеко от села Чернава Измалковского района перевернулся автомобиль.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, с управлением не справилась 22-летняя женщина и съехала на обочину, после чего автомобиль перевернулся.



В результате ДТП пострадал водитель и 21-летний пассажир. В то же время травмы они получили незначительные, поэтому госпитализация не потребовалась.

