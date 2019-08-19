Антициклон вновь приносит жару в Липецкую область

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием обширного антициклона — осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 20-23 градуса тепла, что на 4-7 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 августа в Липецкой области переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер северный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от 10 до 15 градуса тепла, днем воздух прогреется от 23 до 28 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от 12 до 14 градусов тепла, днем она составит от 26 до 28 градусов тепла.



20 августа стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +37. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1980 году – 5 градусов тепла.



