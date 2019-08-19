30 минут назад
Антициклон вновь приносит жару в Липецкую область
В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием обширного антициклона — осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 20-23 градуса тепла, что на 4-7 градусов выше нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от 12 до 14 градусов тепла, днем она составит от 26 до 28 градусов тепла.
20 августа стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +37. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1980 году – 5 градусов тепла.
Инвалид 6-й группы
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