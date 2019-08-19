Погода в Липецке

30 минут назад

Антициклон вновь приносит жару в Липецкую область

2 347
Антициклон вновь приносит жару в Липецкую область

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием обширного антициклона — осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 20-23 градуса тепла, что на 4-7 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 августа в Липецкой области переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер северный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от 10 до 15 градуса тепла, днем воздух прогреется от 23 до 28 градусов тепла.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от 12 до 14 градусов тепла, днем она составит от 26 до 28 градусов тепла.

20 августа стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +37. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1980 году – 5 градусов тепла.

2 347

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Инвалид 6-й группы

12 минут назад
Лучше бы снег выпал, да морозы ударили под тридцать!!!
ответить

123

24 минуты назад
40-вые годы контрастов рекорды тепла и холода бились на протяжении 5 лет подряд от сильнейших морозов 20-ого века зо такого же зноя
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области август прощается с удушающей жарой
10
В Липецкой области август прощается с удушающей жарой

17.08.2019 18:29

Погода в Липецке
В Липецкой области небольшие дожди и до +27
#дожди
10
В Липецкой области небольшие дожди и до +27

16.08.2019 17:10

Погода в Липецке
Жара не отступает: завтра в Липецкой области до +29
#жара
6
Жара не отступает: завтра в Липецкой области до +29

15.08.2019 17:17

Погода в Липецке
Липецкая область приближается к пику жары
#жара
5
Липецкая область приближается к пику жары

15.08.2019 12:52

Погода в Липецке
Спасатели предупреждают: сегодня днем до +35 и выше
#жара
4
Спасатели предупреждают: сегодня днем до +35 и выше

15.08.2019 08:17

Погода в Липецке
В Липецкой области до +34
#жара
12
В Липецкой области до +34

14.08.2019 17:17

Погода в Липецке