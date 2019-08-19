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Изменились правила проверки багажа пассажиров

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#багаж #фрукты #овощи #граница #таможня
Изменились правила проверки багажа пассажиров

Новые нормы вступили в силу.

В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Согласно правилам, вес перевозимых фруктов, овощей, семян и других продуктов растительного происхождения не должен превышать 5 кг. Кроме того, ввозить на территорию РФ можно будет не более трех букетов цветов, в каждом из которых может быть максимум 15 цветков. В противном случае пассажир должен предъявить фитосанитарный сертификат. При его отсутствии продукция будет изыматься, отправляться обратно или уничтожаться.

В перечне подкарантинной продукции также значатся бобовые, орехи, овощи, включая, например, томаты, различные виды капусты, морковь, репу, редис, огурцы, всевозможные луковицы, клубни. Ограничения также действуют в отношении рождественских елок, веток хвойных деревьев. Правила будут распространены на все виды транспорта, включая водный, авиа-, железнодорожный и автомобильный транспорт. Требования также касаются членов экипажей судов, самолетов и вагонов-ресторанов, пересекающих границу Евразийского экономического союза, а также почтовых отправлений, уточняет ТАСС.
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#багаж #фрукты #овощи #граница #таможня

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