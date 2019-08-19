В России
сегодня, 12:41
Изменились правила проверки багажа пассажиров
Новые нормы вступили в силу.
В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Согласно правилам, вес перевозимых фруктов, овощей, семян и других продуктов растительного происхождения не должен превышать 5 кг. Кроме того, ввозить на территорию РФ можно будет не более трех букетов цветов, в каждом из которых может быть максимум 15 цветков. В противном случае пассажир должен предъявить фитосанитарный сертификат. При его отсутствии продукция будет изыматься, отправляться обратно или уничтожаться.
В перечне подкарантинной продукции также значатся бобовые, орехи, овощи, включая, например, томаты, различные виды капусты, морковь, репу, редис, огурцы, всевозможные луковицы, клубни. Ограничения также действуют в отношении рождественских елок, веток хвойных деревьев. Правила будут распространены на все виды транспорта, включая водный, авиа-, железнодорожный и автомобильный транспорт. Требования также касаются членов экипажей судов, самолетов и вагонов-ресторанов, пересекающих границу Евразийского экономического союза, а также почтовых отправлений, уточняет ТАСС.
Согласно правилам, вес перевозимых фруктов, овощей, семян и других продуктов растительного происхождения не должен превышать 5 кг. Кроме того, ввозить на территорию РФ можно будет не более трех букетов цветов, в каждом из которых может быть максимум 15 цветков. В противном случае пассажир должен предъявить фитосанитарный сертификат. При его отсутствии продукция будет изыматься, отправляться обратно или уничтожаться.
В перечне подкарантинной продукции также значатся бобовые, орехи, овощи, включая, например, томаты, различные виды капусты, морковь, репу, редис, огурцы, всевозможные луковицы, клубни. Ограничения также действуют в отношении рождественских елок, веток хвойных деревьев. Правила будут распространены на все виды транспорта, включая водный, авиа-, железнодорожный и автомобильный транспорт. Требования также касаются членов экипажей судов, самолетов и вагонов-ресторанов, пересекающих границу Евразийского экономического союза, а также почтовых отправлений, уточняет ТАСС.