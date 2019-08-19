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Жена премьер-министра выбросила каравай
Супруга Нетаньяху устроила скандал в Киеве.
Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила приветственный каравай во время визита в Киев, сообщает РИА Новости. На опубликованных в Сети кадрах видно, как сразу после прилета у трапа супругов встречают три девушки в традиционных украинских нарядах и предлагают гостям "хлеб-соль". Премьер-министр Израиля, знакомый с традицией, отломил кусок, макнул его в соль и надкусил, после чего передал хлеб жене. Сара Нетаньяху не стала пробовать угощение и бросила его под ноги.
Этот визит Нетаньяху в Киев является первым за 20 лет, начался он с официальной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Последний раз премьер-министр был в украинской столице в марте 1999 года, напоминает ТАСС.
Этот визит Нетаньяху в Киев является первым за 20 лет, начался он с официальной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Последний раз премьер-министр был в украинской столице в марте 1999 года, напоминает ТАСС.