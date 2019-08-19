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Школы попросили ограничить использование мобильников

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#школа #образование #мобильный телефон
Школы попросили ограничить использование мобильников

Рекомендации распространило министерство просвещения России.

Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах. Об этом заявили в пресс-службе Минпросвещения, пишет RT. Как отмечают в ведомстве, в основу инициативы легли соцопросы: согласно полученным данным, с предложением согласны большинство учащихся, родителей и учителей. Отмечается, что ограничения не коснутся детей с ограниченными возможностями, которым смартфоны нужны для контроля здоровья.

В материале указывается, что руководству школ рекомендуется предусмотреть «целесообразность перевода устройств мобильной связи в режим «без звука» при входе в образовательную организацию, а также ограничить использование школьниками устройств мобильной связи во время учебного процесса». При этом необходимо также предусмотреть места для хранения мобильных телефонов, а также согласовать способы связи родителей с учениками на случай непредвиденных обстоятельств, уточняют «Ведомости».

Роспотребнадзор опубликовал памятку для обучающихся, родителей и педагогических работников по профилактике неблагоприятного для детей воздействия мобильных телефонов: ведомство рекомендует предусмотреть при необходимости места хранения сотовых во время уроков. В Минпросвещения также предложили проводить разъяснительную работу по вопросам профилактики неблагоприятных для здоровья и обучения детей эффектов от воздействия таких устройств.

В министерстве отметили, что рекомендации будут направлены в регионы до начала учебного года.
117
#школа #образование #мобильный телефон

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