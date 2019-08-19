В России
сегодня, 12:22
России должны $27 млрд
Белоруссия, Украина и Венесуэла оказались крупнейшими должниками Москвы.
Программа государственных кредитов, предоставляемых Москвой другим странам, засекречена, однако РБК обнаружил по меньшей мере 17 государств, которые суммарно должны России около $27 млрд. РБК решил собрать всю имеющуюся информацию о долгах других стран перед Россией. Общую задолженность по российским госкредитам Минфин оценивал на 1 мая 2019 года в $39,4 млрд, из которых $15,8 млрд должны страны СНГ. Более $5 млрд из общей задолженности — это реструктурированные долги стран перед бывшим СССР (Вьетнам, Индия, Ирак, Йемен, Куба), показал анализ РБК.
Крупнейшим должником России является Белоруссия ($7,55 млрд), чей долг почти не изменился с прошлого года, уточняет RT. На втором месте Украина с задолженностью $3,7 млрд. В Киеве, как отмечается, признают лишь $0,61 млрд долга за поставки газа в начале 1990-х. На третьем месте расположилась Венесуэла с $3,5 млрд долга, большую часть которого составляет кредит 2011 года на поставку в эту страну российского вооружения. Среди стран дальнего зарубежья, помимо Венесуэлы, наибольшую задолженность имеют Куба ($3,2 млрд) и Бангладеш ($2 млрд).
При этом государственный внешний долг России, по данным Минфина, на 1 августа 2019 года составлял 53,8 миллиарда долларов. Ранее в июле пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген заявил, что Россия должна заплатить Совету Европы €55 млн. Речь идет о выплатах в бюджет СЕ за 2017-2018 годы. Из них 33 млн Россия погасила – за $2019 год.
Крупнейшим должником России является Белоруссия ($7,55 млрд), чей долг почти не изменился с прошлого года, уточняет RT. На втором месте Украина с задолженностью $3,7 млрд. В Киеве, как отмечается, признают лишь $0,61 млрд долга за поставки газа в начале 1990-х. На третьем месте расположилась Венесуэла с $3,5 млрд долга, большую часть которого составляет кредит 2011 года на поставку в эту страну российского вооружения. Среди стран дальнего зарубежья, помимо Венесуэлы, наибольшую задолженность имеют Куба ($3,2 млрд) и Бангладеш ($2 млрд).
При этом государственный внешний долг России, по данным Минфина, на 1 августа 2019 года составлял 53,8 миллиарда долларов. Ранее в июле пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген заявил, что Россия должна заплатить Совету Европы €55 млн. Речь идет о выплатах в бюджет СЕ за 2017-2018 годы. Из них 33 млн Россия погасила – за $2019 год.