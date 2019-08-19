Происшествия

8 минут назад

Пьяный мужчина отрубил матери палец

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#топор
Пьяный мужчина отрубил матери палец

В момент семейного конфликта мужчина схватился за топор.

Задонский районный суд вынес приговор безработному жителю Липецкой области. Мужчина ответил перед законом за преступление, предусмотренное п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ: липчанин причинил вред здоровью средней тяжести.

Как установил суд, пьяный мужчина днем 21 марта поругался со своей матерью. В ходе конфликта сын схватился за топор и ударил им по левой руке матери. Мужчина отрубил матери средний палец и поранил лезвием безымянный. Известно, что ранее липчанин пять раз попадался на мелком хулиганстве, дважды — за распитием спиртного, пять раз уклонялся от исполнения административного наказания.

С учетом этого суд приговорил мужчину к 1,5 годам заключения в колонии общего режима.
186
#топор

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