Пьяный мужчина отрубил матери палец

В момент семейного конфликта мужчина схватился за топор.

Задонский районный суд вынес приговор безработному жителю Липецкой области. Мужчина ответил перед законом за преступление, предусмотренное п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ: липчанин причинил вред здоровью средней тяжести.



Как установил суд, пьяный мужчина днем 21 марта поругался со своей матерью. В ходе конфликта сын схватился за топор и ударил им по левой руке матери. Мужчина отрубил матери средний палец и поранил лезвием безымянный. Известно, что ранее липчанин пять раз попадался на мелком хулиганстве, дважды — за распитием спиртного, пять раз уклонялся от исполнения административного наказания.



С учетом этого суд приговорил мужчину к 1,5 годам заключения в колонии общего режима.