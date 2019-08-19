Три женщины погибли в столкновении «Ниссана» и «ВАЗа»

За трое суток на дорогах Липецкой области четыре человека погибли, 26 - получили травмы.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 16 августа в Липецке на улице Зегеля 29-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» допустил столкновение с мотоциклом «Хонда» под управлением 43-летнего водителя. В ДТП пострадал мотоциклист, доставлялся в ГБ № 4, госпитализирован.

В Данковском районе на дороге Данков-Теплое- Воскресенское 31-летний водитель грузовика «Мерседес-Бенц Актрос», по предварительным сведениям, превысил скорость и грузовик опрокинулся. Водителя с различными травмами доставили в медицинское учреждение.

В деревне Трубицыно Елецкого района упал скутер под управлением 16-летнего подростка. Юношу доставили в больницу.

17 августа в Хлевенском районе на дороге Хлевное-Тербуны 39-летний водитель «Ниссан -Мурано», по предварительным сведениям, не справился с управлением, автомобиль занесло и он выехал на встречную полосу, где столкнулся с «ВАЗ-210740» под управлением 39-летней женщины. В результате ДТП погибли женщина-водитель и 67-летняя пассажирка иномарки. 46-летняя пассажирка «Ниссана» умерла в реанимационном отделении ГУЗ РБ «Хлевенская». Водитель автомобиля «Нисан-Мурано» и 16-летний пассажир автомобиля «ВАЗ-210740» с различными травмами были госпитализированы.



В Задонском районе на трассе «Дон» «БМВ» по управлением 36-летнего водителя врезался в стоящий на обочине полуприцеп автомобиля «Мерседес Актрос». В ДТП пострадали водитель автомобиля «БМВ» и его 8-летний пассажир. Оба доставлялись в ГУЗ «Задонская МРБ», после оказания помощи отпущены.

18 августа в Лев Толстовском районе на автодороге Лев Толстой, примыкание к автодороге Липецк-Данков 37-летний водитель «Лады -219110» в зоне действия знака «Обгон запрещен» выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем «Рено Логан» под управлением 68-летнего водителя. В результате ДТП скончалась 43-летняя пассажирка «Рено». Госпитализированы оба водителя и 12-летний пассажир «Рено».

В Задонском районе на трассе «Дон» опрокинулся 25-летний мотоциклист. Пострадавший доставлялся в ГУЗ «Задонская МРБ», после оказания помощи отпущен.

За прошедшие трое суток сотрудники Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявили 2827 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 24 водителя, с помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 2465 случаев превышения скорости. Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 29 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

фото УГИБДД по Липецкой области.