Общество

49 минут назад

Липецк город не тихий, но и не шумный

2 585
#рейтинг
Липецк город не тихий, но и не шумный

Таким липчане оценили наш город

Сервис Domofond.ru провел опрос 90 тысяч жителей разных городов попросив их оценить уровень шума в своих районах. Их попросили ответить на вопросы: «Я живу в тихом районе, шум на улице меня практически не беспокоит» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Для каждого региона был рассчитан средний балл, который отражает степень удовлетворенности пользователей уровнем тишины. 

Липецк в итоге попал на 128 место из 200-х городов, с 6,2 баллами.

Самыми тихими признаны Гурьевск, Ейск, Михайловск. Самыми шумными оказались, по мнению населения, стали Орск, Сергиев Посад и Копейск.
2 585
#рейтинг

Комментарии (2)

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ясновидящая

21 минуту назад
сейчас Елецкий район поналетит и будет ныть.... ныть.... ныть.... как у них там шумно
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СТУДГОРОДОК, 26

39 минут назад
Соседи возрадовались! Подъезд погрузился в тишину. Алка куда-то с епарем делась и топать как лошадям некому. Маринка, которая топала как конь в юбке, стала спускаться тихо, оберегая покой Толика, который согнулся раком. Правда, вчера после долгого перерыва Маринка вывела предводителя баб -Толика на улицу во двор посплетничать. И Толик завилял задом. Походка у Толика стала вихляющая, как у гомика
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