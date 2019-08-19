Липецк город не тихий, но и не шумный

Таким липчане оценили наш город

Сервис Domofond.ru провел опрос 90 тысяч жителей разных городов попросив их оценить уровень шума в своих районах. Их попросили ответить на вопросы: «Я живу в тихом районе, шум на улице меня практически не беспокоит» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Для каждого региона был рассчитан средний балл, который отражает степень удовлетворенности пользователей уровнем тишины.



Липецк в итоге попал на 128 место из 200-х городов, с 6,2 баллами.



Самыми тихими признаны Гурьевск, Ейск, Михайловск. Самыми шумными оказались, по мнению населения, стали Орск, Сергиев Посад и Копейск.

