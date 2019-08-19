Общество

25 минут назад

Дорожникам придется заплатить за разбитые Jaguar и Audi A6

2 742
#ямы #дороги
Дорожникам придется заплатить за разбитые Jaguar и Audi A6

Дорогие иномарки попали в дорожные ямы.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел два иска в адрес компаний по ремонту дорог «Доминант» и «Липецкое дорожностроительное предприятие № 1». Претензии к дорожникам имеет департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка. Чиновники решили взыскать с подрядчиков те суммы, которые им пришлось выплачивать владельцам дорогих машин, попавшим в ямы на асфальте.

Как указано в материалах суда, в аварии попали Jaguar и Audi A6. 13 апреля 2017 года Audi A6 получил повреждения на Универсальном проезде, а 24 апреля 2017 года Jaguar угодил в яму на улице Московской. Владельцы иномарок подали в суд на городскую администрацию и взыскали деньги за ремонт. Мэрия, в свою очередь, выставила претензии дорожникам, так как автомобили получили повреждения до истечения срока гарантии на ремонт указанных участков. Чиновники подали иски в суд.

Арбитражный суд подтвердил право на взыскание денег. В общей сложности дорожникам придется перечислить мэрии Липецка свыше 107 000 рублей.
2 742
#ямы #дороги

Комментарии (2)

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стас

1 минуту назад
Липецкое дорожностроительное предприятие № 1». предприятие миши захарова , ликвидировано в 2018 году
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5 балов

6 минут назад
Если так начнут делать многие, то дороги станут как стекло.
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